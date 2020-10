Luis Suárez rompe su silencio: "Messi sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos"

Luis Suárez volvió a marcar gol, esta vez con Uruguay. El delantero del Atlético de Madrid fue protagonista con un tanto de penalti, aunque lo fue más por sus declaraciones postpartido. El '9' charrúa rompió su silencio sobre su salida del Barcelona y habló de lo díficil que fue aquell situación junto a Messi.

"Ya somos grandes, llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, de decirme que el club tenía pensado cambiar de aires... pero no fueron buenas las formas y eso a Leo (Messi) también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento", dijo sobre su salida y la marcha en falso de Messi.

Suárez reconoce que lo pasó tan mal que lloró durante aquellos días en los que el Barça quiso deshacerse de él: "Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes de Barcelona sobre que tenía que cambiar de aire, más que nada por las formas, porque uno debe reconocer cuando se termina un ciclo".

"Mi familia lo que quería era verme feliz, hay cosas que no se saben pero que en el Barcelona te manden a entrenar aparte porque no entrabas entre los 11 contra 11..Mi mujer era la que me veía mal y me dejó tomar la oportunidad. Cuando me vino a buscar el Atlético de Madrid no lo dudé ni un momento", reconoció.

Luis Suárez, con Uruguay Reuters

Sobre el mensaje de Leo en redes sociales, Suárez dijo lo siguiente: "No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que él sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele".

Victoria de Uruguay

Un gol a los 93 minutos de Maximiliano Gómez le permitió a Uruguay vencer este jueves por 2-1 a Chile en el debut de ambos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Cuando todo hacía indicar que la Celeste y la Roja iban a firmar tablas en el Centenario, el delantero del Valencia, que unos minutos antes había entrado al campo, mostró la fórmula de la victoria con un potente remate que le dio los primeros tres puntos a los dirigidos por Óscar Washington Tabárez.

