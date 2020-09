Morata se despide del Atlético: "En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros"

Álvaro Morata ha querido despedirse de la afición del Atlético de Madrid después de su llegada a Turín para pasar el reconocimiento médico con la Juventus y posteriormente firmar el contrato que le une con la Vecchia Signora, en la que ya militó durante dos temporadas en el pasado.

A través de su perfil de Instagram, el canterano del Real Madrid ha tenido un bonito detalle con la que ha sido su afición a lo largo de la última temporada y ha querido recordarles, de paso, que aunque se formó en las categorías inferiores del club blanco, su corazón es colchonero.

De hecho, el comienzo de su mensaje bien se puede traducir como un dardo a todos aquellos que han dudado de su fidelidad al Atleti: "Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. os que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano".

"Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano. Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué", comenzó escribiendo Morata.

Orgullo rojiblanco

A continuación, el delantero mostró su orgullo rojiblanco, el que tanto han puesto en duda desde diferentes sectores. "Luchar por estos colores ha sido un auténtico orgullo y celebrar goles con esta camiseta es un sueño cumplido", añadió el internacional español.

"Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande. En mi memoria quedarán para siempre grabadas, todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir. En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros. Gracias Atlético", finalizó el futbolista su mensaje en Instagram.

Oficial

Poco después de este mensaje del jugador en sus redes sociales, fue el Atlético de Madrid el que anunció la cesión por un año del delantero a la Juventus de Turín. Los italianos pagan 10 millones de euros por el préstamo, más una opción de compra por otros 45 'kilos' más.

[Más información: Cavani no tiene sitio en el Real Madrid 2020/2021]