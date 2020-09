La Juventus mete presión a Luis Suárez con Morata

Luis Suárez parece muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Turín. Está pendiente de dos situaciones: conseguir la carta de libertad y la nacionalidad italiana. Lo primero no tardará en llegar ya que es el deseo del Barça y del jugador, lo segundo depende de un examen de italiano que, según informaban en Italia, pasará esta próxima semana. También desde allí, ante el hecho de que el proceso se esté alargando, meten presión con un nombre: el de Álvaro Morata.

El jugador del Atlético de Madrid seria la opción B si no pueden concretar la llegada del uruguayo, tal y como publican tanto el Corriere dello Sport y Tuttosport. Después de que hayan dado salida a Gonzalo Higuaín, el equipo turinés busca nuevo acompañante para Cristiano Ronaldo y, con el campeonato italiano comenzando en dos semanas, quieren cerrar esta operación cuanto antes.

Desde el primer medio además no se olvidan del Inter de Milán, aunque el reencuentro con Antonio Conte es más difícil teniendo en cuenta que la posición está bien cubierta con Lautaro y Lukaku. El plan de la Juventus es que la próxima temporada CR7, Dybala y Luis Suárez formen el tridente para el asalto a la Champions League, pero el último nombre podría variar por el del español.

El club rojiblanco no tiene a Morata entre sus candidatos para hacer hueco a un límite salarial afectado por el coronavirus. En cambio, Diego Costa sí que está en esa lista para salir del equipo de la capital de España. El hispano-brasileño, con un salario altísimo, no entraría en los planes de la dirección deportiva, pero no está siendo sencillo encontrarle una operación.

El pasaporte de la discordia

La situación de Luis Suárez es de lo más curiosa. Durante su etapa en España, el delantero del FC Barcelona ha jugado como italiano gracias a la nacionalidad de su mujer, Sofía Balbi. Por ello, al tener así "nacionalidad" de Italia, no ha ocupado plaza de extracomunitario. Sin embargo, esto no le valdrá para jugar en el país transalpino.

Para poder jugar como comunitario en la Serie A deberá someterse antes a un examen y así poder tener su situación perfectamente legalizada, tal y como informa La Gazzetta dello Sport. En la liga italiana no podría correr la misma suerte que en España, donde gracias al pasaporte italiano de su pareja ha obtenido plaza de comunitario.

Este detalle relevante se hace indispensable para poder recibir el transfer definitivo y consumar así su llegada a la Juventus, ya que sin aprobar dicho examen, Luis Suárez no podría jugar en el equipo italiano, ya que excede el número de extracomunitarios permitido por las normas. Este problema no existiría con Álvaro Morata.

