Tebas, inflexible: celebrará el sorteo del calendario de La Liga el 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto habrá calendario de la próxima edición de La Liga. La patronal que dirige Javier Tebas, a través de su Comisión Delegada, ha respondido a la carta que ha recibido desde la Real Federación Española de Fútbol en la que se rechazaba la propuesta. La temporada 2020/2021 de Primera y Segunda División conocerá qué partidos abrirán la nueva campaña desde el 11 de septiembre.

LaLiga ha defendido "sus competencias", a pesar de que la Federación asegura que no puede haber calendario sin su aprobación. Además, pide que las instituciones velen "por el respeto al ámbito competencial de LaLiga", después de la dura carta que ha enviado este lunes Andreu Camps a Javier Tebas, con copia para el Deportivo de La Coruña, el Numancia y AFE.

La Federación ha asegurado que no va a dar ningún paso adelante con la nueva temporada hasta que se de respuesta por parte del CSD a los conflictos abiertos tras el 'Caso Fuenlabrada', así como hasta que no haya un protocolo que asegure que haya fútbol en el marco no profesional. LaLiga ha contestado a esta cuestión expresando que es "inadmisible" que se altere "el número de miembros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank".

La nota de LaLiga en la que asegura que habrá calendario para la temporada 2020/2021 el 27 de agosto

Además, dentro del marco de la investigación que inició el Juez de Disciplina Social de la patronal, ha archivado el expediente disciplinario ya que, según el comunicado, "no ha cometido ninguna negligencia o vulneración de los protocolos". Por lo que, por parte de LaLiga, el 'Caso Fuenlabrada' ha quedado visto para sentencia después de que se resolviera el choque entre madrileños y gallegos sobre el césped.

La carta

La Federación recuerda a LaLiga que son ellos el organismo competente para realizar el sorteo de la competición. Además, Camps explica en esta carta que no han recibido el listado de condicionantes y, si no los reciben "antes del viernes 28 a las 14 horas", el organismo que preside Luis Rubiales hará un sorteo sin considerarlos. Una cuestión que podría suponer, por ejemplo, que eligieran una fecha diferente a la prevista por la patronal o que haya horarios distintos a los habituales. Tampoco aprobarán el calendario hasta que todas las competiciones a nivel estatal puedan tener un plan para comenzar.

Por su parte, en la carta al CSD, solicita que resuelva cuanto antes esas disputas abiertas. Pero, sobre todo, la Federación señala a Joaquín de Aristegui que solucione el conflicto laboral de los profesionales que no están sujetos al fútbol considerado por el máximo organismo del deporte español como profesional. Entre las categorías que considera la RFEF en la comunicación, se incluyen la primera y la segunda división del fútbol femenino, como de la primera y la segunda división del fútbol sala masculino y femenino.

