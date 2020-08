La situación de Messi en el Barça revoluciona Italia: el Inter ya se frota las manos

Leo Messi atraviesa uno de los peores momentos de su carrera deportiva. Por primera vez en mucho tiempo, el argentino medita realmente si marcharse del FC Barcelona sería una buena opción tras lo acontecido este año donde el equipo culé ha tocado fondo cerrando el curso con una humillación histórica frente al Bayern. Por eso, en Italia y especialmente en el Inter, están muy atentos a su situación.

El futbolista argentino está desesperado en el Barça. Siente que la plantilla que tiene a su alrededor no le alcanza para pelear por los grandes títulos europeos e incluso este año han perdido una liga que estaban acostumbrados a ganar debido a la falta de constancia del Real Madrid. Por ello, los resultados de este año han hecho especialmente daño a su continuidad.

Además, la imagen que da el club no beneficia en nada la imagen personal de Leo Messi. El futbolista de Rosario no quiere ser el estandarte de un proyecto descabezado, con una directiva solo preocupada de sus intereses personales, que no es capaz de realizar grandes fichajes si no que encima pierde a los mejores acompañantes de Leo, véase Neymar, y que tritura entrenadores sin un proyecto claro.

Felicitación de Neymar a Messi por su cumpleaños

Messi ha dejado de ver lo bueno que había tenido en Barcelona desde su llegada al primer equipo y por eso ni siquiera le coge el teléfono al presidente para hablar del futuro, dando muestras de una relación y una comunicación nula. Además, la llegada de Koeman no parece haber hecho que el argentino disminuya su cabreo y su decepción.

El holandés y el argentino habrían tenido un encuentro para valorar su situación actual y, según informa RAC 1, Messi le habría comunicado ahora mismo al técnico que se siente más fuera que dentro del club y que no está nada convencido de seguir con un proyecto que ha traído demasiados fracasos en los últimos años.

Ante esta situación, los medios italianos se han hecho eco de las palabras y las intenciones de Leo Messi y ya hablan de su posible llegada al Inter de Milán, que está como loco por la música por conseguir sacar al crack argentino de Barcelona para que encabece su nuevo proyecto, el que pretende devolver al Inter a lo más alto del fútbol europeo, eso que ya consiguió Mourinho con su triplete en 2010.

Revolución en Italia

Portada de La Gazzetta dello Sport Twitter (@Gazzetta_it)

Por ello, muchos medios informativos del país transalpino como La Gazzetta dello Sport llevan en sus portadas hoy la situación de Messi en el Barça y los fantasmas de una posible salida titulando "Inter, Coppa, Messi", en clara alusión por su lucha con el Sevilla por ganar la Europa League y por intentar el fichaje de Leo.

Otros medios como el Corriere dello Sport apunta directa a la reunión entre Messi y Koeman y a las palabras que le habría dicho el argentino asegurando que su marcha podría estar cerca, y titulan "Messi asusta al Barça". Un claro indicativo de que la situación del '10' está dando mucho de qué hablar.

Portada del Corriere dello Sport Twitter (@CorSport)

Lo que es cierto es que Messi no está contento ahora mismo en el FC Barcelona y aunque su salida parezca aun una quimera, se están empezando a dar los primeros pasos que podrían gestar un bombazo mundial. Y si eso se produjera, el Inter quiere estar muy atento para llevarse el gato al agua. Su presidente, Steven Zhang, ya habría viajado a China en busca de patrocinadores para financiar la llegada del argentino.

El hecho de que su padre se compara hace poco un lujoso piso en Milán en frente de las oficinas del Inter tampoco ayuda a despejar unos rumores que se hacen cada vez más sólidos amenazando a Bartomeu con pasar a la historia como el presidente que firmó la salida de Messi del Barça.

