El jugadón de Joao Félix que despertó al Atlético ante el Leipzig y que no fue suficiente

Joao Félix terminó siendo el hombre del partido en el Atlético de Madrid. Sin embargo, no pudo echarse el equipo a la espalda y su jugadón, que forzó el penalti del empate, no fue suficiente. Su gran acción individual sirvió para demostrar ante las críticas que está preparado para liderar al equipo.

Corría el 69 de partido. El Atlético no terminaba de arrancar y el marcador no era nada bueno. El 1-0 de los alemanes estaba reforzando la defensa germana, que cada vez se sentía más fuerte. Los de Simeone, además, llegaban al área pero no terminaban de rematar. Hasta que apareció el atacante luso.

Recogió el balón unos pocos metros más adelante de la línea divisoria. Con velocidad y control, consiguió armar una pared en la frontal del área hasta colarse en la zona de peligro. Ahí hizo saltar las alarmas y al mínimo contacto consiguió forzar un penalti claro y que sí fue señalado.

Él mismo lo anotó y puso el 1-1 con viente minutos por delante. El partido era otro totalmente y el Atlético tenía la oportunidad de repetir la remontada que ya protagonizó el PSG ante una inexperta Atalanta. Sin embargo, el final fue muy diferente al que consiguieron los galos y el 2-1 llegó de la mano del Leipzig.

