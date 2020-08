Arturo Vidal avisa al Bayern: "Somos los mejores del mundo, no un equipo de Bundesliga"

Arturo Vidal ha contestado a las provocaciones que han lanzado durante la semana desde el Bayern de Múnich en la previa del partido que jugará el Barça este viernes en Lisboa de los cuartos de final de la Champions League. "No he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern y lo que se habla fuera no es lo que piensan los jugadores. Tienen confianza, pero saben que mañana no juegan contra un equipo de la Bundesliga, lo hacen contra el Barça", expuso el chileno.

Aún fue más allá a la hora de hablar de Hansi Flick, el técnico interino del Bayern que ha conseguido asentarse. Dentro del elogio, introdujo una provocación en forma de declaración de intenciones. "Flick lo ha hecho muy bien desde que se le dio la oportunidad. Ganó dos títulos y creo que se merece seguir. El Bayern siempre es favorito, en todos lados. Estuve allí y lo sentía. Pero el Barcelona es el mejor equipo del mundo", sentenció el centrocampista que aspira a la titularidad este viernes.

