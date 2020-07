Madrid investiga el foco en el Fuenlabrada por Covid-19: busca al responsable y duda del laboratorio

Lunes 20 julio. La Segunda División se prepara para la última jornada. Emoción, tensión, habrá disgustos en muchas aficiones. También alegrías y celebraciones comedidas por culpa de la pandemia. Pero, con lo que nadie cuenta, es con que suene la alarma por la presencia de coronavirus entre los jugadores de algún equipo.

Y eso acaba pasando. Salta la noticia, primero por la prensa y luego por comunicación oficial. A cerca de tres horas de que comiencen todos los encuentros, con horario unificado para que todos compitan bajo la misma presión, se conocen algunos positivos en la plantilla del Fuenlabrada. Hay datos confusos, pero no hay dudas de que el virus ha llegado al fútbol de Segunda.

Ahí comienza toda una carrera a contrarreloj entre todas las autoridades pertinentes para tomar una solución. Se decide aplazar el encuentro y se pone la primera piedra de un camino repleto de obstáculos y que aún no ha acabado. Los equipos protestan, se pide la suspensión de la última jornada y cada cual mira por sus propios intereses deportivos.

Algo más de una semana después, la situación apenas se ha aclarado. Las incógnitas, aunque se van despejando, siguen presentes. Se sabe que LaLiga 'tapó' los positivos hasta el mismo día del partido y a última hora pese a conocerlos desde el sábado, tal y como contó EL ESPAÑOL. También se conoce que diferentes autoridades ya han tomado la vía judicial contra los posibles responsables. Y Javier Tebas, máximo representante de organismo deportivo, ha asumido la culpa.

Sin embargo, se desconoce por qué LaLiga no quiso dar información acerca de los positivos, y tampoco se sabe la razón por la que el laboratorio que recibió las diferentes pruebas médicas optó por informar el lunes por la tarde si lo sabían desde el sábado. Para resolver estas cuestiones, instituciones como la Comunidad de Madrid están investigando el caso tras abrir diligencias sanitarias.

El lío del informe de LaLiga

La propia competición, y después de que el CSD presionara para recibir un informe acerca de todo el seguimiento que se había hecho al Fuenlabrada, publicó varias hojas donde se detallaban las horas de cada llamada e información obtenida. En él hay diferentes horas clave para remarcar.

A las 17:15 se recibe desde LaLiga el primer aviso del laboratorio. Todo esto teniendo en cuenta que la competición obligó al Fuenlabrada a viajar sin conocer todos los resultados. Media hora después, a las 17:45, LaLiga recibe el mensaje definitivo: hay positivos de coronavirus en la expedición. Confirmado.

Aquí es cuando se comienza a trasladar a las diferentes autoridades. Entre otras, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia. A los madrileños se les intenta contactar a las 18:07 a través de la Consejería de Hacienda al no obtener respuesta de Sanidad, según el informe, y a los gallegos se les contacta a las 18:32, aunque las conversaciones importantes no se producen hasta las 19:14.

LaLiga se escuda en que ellos no son los encargados de informar sobre los positivos, sino que tiene que ser el laboratorio. Y este, en un comunicado, se ha justificado diciendo que envió los datos en "tiempo y forma". Esto fue el lunes a las 17:45 a LaLiga y a las 17:54 a la Comunidad de Madrid.

"La notificación del laboratorio sobre los casos positivos que tenía el club de fútbol, referenciados a una prueba que se terminó el sábado, la recibimos por un correo electrónico el lunes a las 17:54, dentro de la Dirección General de Salud Pública, donde recogen las notificaciones que realizan los laboratorios privados en el caso de que se tenga un positivo", explicó el Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

Esa tardanza del laboratorio, además de la gestión de LaLiga, es lo que está en el punto de mira. Si se ha producido alguna negligencia lo tendrá que determinar la Justicia, pero antes pasará por las instituciones que gobiernan en ambas zonas afectadas.

La Comunidad investiga

Fuentes de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, que es la que ostenta la cartera de Deportes, han mostrado una notable cautela en conversaciones con EL ESPAÑOL. No quieren arriesgarse hasta no tener más información. Buscan mantener el guion para no cometer errores que luego les puedan jugar en contra. Lo que sí se confirma es que están investigando el caso para encontrar al responsable.

"Se tomarán las decisiones correspondientes", afirman a este periódico, cuando hayan conseguido "recabar más información y extraer conclusiones de las diligencias sanitarias abiertas". Tienen claro que "es un brote" y lo están abordando desde "el punto sanitario".

Una de los aspectos a esclarecer es "ver quién fue el responsable último", que es "lo que se está intentando averiguar". Pero, además, quieren conocer "por qué el laboratorio no informó el sábado a la Comunidad desde ese primer PCR positivo" para hacerlo el lunes "a tres horas del inicio del encuentro".

La Comunidad, precavida, recalca a este medio que hay "una coordinación constante con Sanidad para conocer de primera mano las novedades del brote". No hablan con el Fuenlabrada, pero siguen "su evolución y situación a través de las diligencias sanitarias que se han abierto tanto en Madrid como en Galicia".

Además¡ de buscar a ese "responsable último", repiten que "sobre todo" están tratando de "garantizar que los casos detectados no se extienden y no afectan a la salud de la población". En los próximos días habrá novedades a raíz de esas diligencias sanitarias abiertas. Mientras tanto, la comunicación con la Xunta y la investigación sobre las responsabilidades retienen más análisis de la situación por parte de la Vicepresidencia.

La Coruña, gran interesada

El Ayuntamiento de La Coruña ha sido una de las partes que más protagonismo ha tenido desde el primer momento. Denunció la falta de comunicación por parte de LaLiga, que en ningún caso se puso en contacto con el consistorio, y también la irresponsabilidad de la organización y del Fuenlabrada por viajar.

Tanto que el club madrileño amenazó con acciones legales contra su persona por posibles calumnias. Pese a ello, la institución que lidera la alcaldesa Inés Rey ya ha trasladado el 'caso Fuenlabrada' a la Fiscalía para que determine quién es el responsable y si hay un delito contra la salud pública como afirmaron desde un primer momento a este periódico.

Fuentes de la alcaldía confirman a EL ESPAÑOL que aún no tienen ninguna información por parte de la Fiscalía. "No tenemos noticias", han asegurado, subrayando que "en estos momentos el caso de poner en riesgo la salud pública está en su mano". Además, tienen en cuenta que hay entidades "como el Dépor" que quieren añadirse a esos "hechos colectivos".

Los datos con los que cuentan, por parte de la Xunta, es que el gobierno gallego "abrió expediente por los servicios de inspección de Salud Pública el pasado lunes". Y es el gobierno gallego el mismo con el que contactan, sin haber establecido ninguna línea de comunicación con el Fuenlabrada, cuya expedición sigue aislada en el hotel.

"No hemos estado en contacto con la expedición, es la Xunta la que nos informa de la situación sanitaria", explican a EL ESPAÑOL desde la alcaldía. Sin embargo, sí han estado atentos a las palabras que Javier Tebas escribió en sus redes sociales, donde asumía la culpa de lo sucedido. "Soy el único responsable del viaje a La Coruña", aseguró el máximo dirigente de la competición.

Estas declaraciones, desde el consistorio coruñés, esperan que "se tengan en cuenta" por la Fiscalía, que es la que "lleva el caso". La forma de actuar del Ayuntamiento, por lo tanto, marca claras diferencias con la Comunidad de Madrid. Pese a ello, destacan que el gobierno regional madrileño "ha abierto diligencias que pueden acabar", entienden, "en otra causa", aunque se abstienen de "opinar sobre una investigación" que desconocen.

