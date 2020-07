El Fuenlabrada se defiende ante el comunicado del CSD: "Son acusaciones falsas muy graves"

El CF Fuenlabrada respondió al Consejo Superior de Deportes (CSD), que señaló que "incumplió las protocolos" y "ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto", asegurando que nadie del organismo se ha puesto en contacto con el club y que su comunicado dice "acusaciones falsas de enorme gravedad".

"En relación al comunicado emitido por el CSD, desde el CF Fuenlabrada queremos trasladar la enorme sorpresa de que el CSD no se haya puesto en contacto con el club para solicitar ninguna información previa a pronunciarse oficialmente con acusaciones falsas de enorme gravedad", inicia en su escrito.

El comunicado de respuesta del Fuenlabrada recoge en seis puntos su respuesta al CSD. "La información sobre los positivos se ha comunicado a las autoridades sanitarias en todo momento. Los laboratorios encargados de realizar las pruebas comparten los resultados con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente, al ser los responsables según normativa vigente", inicia.

Como defendió su presidente Jonathan Praena, lo sufrido por el Fuenlabrada no se considera un brote que comunicar antes de viajar a La Coruña. "Al margen de que la competencia para comunicar brotes corresponde a las autoridades sanitarias, las cuales han sido notificadas a través del laboratorio, no hubo un brote a efectos de notificación antes de la tarde del lunes".

"Por protección de la intimidad de los cuatro casos positivos no se puede desvelar las funciones específicas de cada afectado, pero entre los mismos no habían tenido contacto ni tenían relación entre sí, por lo que no se pudo considerar un brote", explica.

Insiste el club madrileño que toda la expedición que viajó a Coruña había dado negativo en tres controles previos por lo que les "sorprende que una institución como el CSD llegue a poner en duda tales pruebas" y las ponen a su disposición.

"El CF Fuenlabrada no incumple en ningún momento el protocolo ya que en el del CSD se establece que hay que "aislar" a los positivos y "apartar" de los mimos a los negativos y es lo que en todo momento hace el Club. Por tanto, desde el CF Fuenlabrada nunca se pone en peligro la salud de los jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto", aclara.

Tras ponerse "a disposición de los organismos con toda la documentación pertinente" con la intención de demostrar que el Fuenla obró "de acuerdo al protocolo establecido por el CSD", cierra el comunicado dejando claro que todos sus pasos se han dado "con comunicación continua y transparente bajo las indicaciones de LaLiga".

