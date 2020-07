Ceferin, sobre la vuelta de las competiciones europeas: "No correremos ningún riesgo"

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que no se correrá ningún riesgo en la reanudación de sus competiciones, "sin público hasta nuevo aviso", y se mostró satisfecho de que la organización haya liderado "con bastante éxito" el camino del fútbol en Europa en la crisis actual.



"En este momento, jugaremos partidos sin espectadores hasta nuevo aviso. No correremos ningún riesgo. Como todo el mundo, me sentiría aún mejor si los aficionados estuvieran allí. Pero soy una persona optimista, y mi gran esperanza es que los espectadores puedan volver a nuestros partidos lo antes posible", afirmó.



En una entrevista publicada en UEFA Direct, Ceferin reconoció que en los últimos meses ha habido mucha presión y mucho trabajo duro" y que "como organismo rector" la UEFA ha tenido que ocuparse de todo el fútbol, no sólo de sus competiciones.

Aleksander Ceferin EFE

UEFA Reuters

La vuelta de la competición

Aleksandar Ceferin se mostró optimista de cara a la vuelta del fútbol europeo, el cual pondrá la guinda y el punto y final a una temporada tan larga como atípica que va a durar prácticamente un año. Con la mayoría de las ligas nacionales terminadas o decididas, la Champions se presente como el próximo gran aliciente.

Los primeros partidos, que tendrán lugar entre el 7 y 8 de agosto, no tardarán en llegar y será primordial comprobar cual será la situación mundial de la pandemia para saber qué riesgos entraña la disputa de las competiciones europeas, las cuales se jugarán en una sede única una vez hayan quedado decididos todos los cruces que aun no se han disputado.

