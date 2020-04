La Federación, sobre la filtración del audio de la Comisión: AFE no se opuso a la grabación

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido una nota con la carta que le ha hecho llegar a la Asociación de Fútbolistas Españoles con respecto a su denuncia por la filtración del audio de la Comisión del pasado día 7 de abril. La Cadena SER emitió un fragmento en el que Luis Rubiales y David Aganzo discutían sobre la posibilidad de que los partidos se disputen cada 48 o 72 horas cuando vuelva la competición.

En esta carta la Federación explica que habían acordado la grabación antes de empezar el encuentro y que su difusión ha sido solo para "aclarar ante la opinión pública lo que realmente ocurrió". Además, consideran que "difícilmente se puede hablar del derecho a la intimidad", en lo que se escuda la denuncia de AFE, cuando el sindicato "ha remitido una nota de prensa sobre los contenidos de la reunión".

La Federación considera esta filtración como una parte de su compromiso para cumplir con "sus obligaciones en orden a informar a la opinión pública sobre la veracidad de lo acontecido en materias que le afecten". La carta está firmada por Pedro González Segura, el director del Departamento Jurídico de la RFEF.

La carta de Rubiales a Aganzo

A la atención del Sr. Presidente de AFE

En relación con su escrito de fecha 9 de abril de 2020 en el que solicita información acerca de la grabación efectuada de la reunión de la Comisión de seguimiento para afrontar la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 celebradas los días 12 de Marzo y 7 de Abril, cúmpleme manifestarle lo siguiente:

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

Queremos una vez más poner de manifiesto que la RFEF se ha limitado exclusivamente a aclarar ante la opinión pública lo que realmente ocurrió, con el correspondiente soporte documental de la grabación. Del escrito de la AFE se infiere que lo que se pretende que se considere “secreto” no es la reunión, sino las reales manifestaciones de sus representantes en la misma, dada su naturaleza claramente contraria a los intereses sindicales de los futbolistas españoles.



5º.- Se ha de recordar que, a efectos penales debe entenderse por secreto todo dato o información perteneciente a la empresa que interesa mantener fuera del alcance de determinadas personas. La persistencia contenida en el escrito de que las manifestaciones de los representantes de AFE en la Comisión han de tener el carácter de secretas, nos mueve a la sospecha de que AFE tiene una “agenda oculta”, por lo que pretende esconder tanto a sus afiliados como a la opinión pública sus propias manifestaciones y que por ello trata de impedir, con pretendidas acciones penales, su difusión.



6º.- Finalmente, AFE, como no puede ser de otra manera, puede ejercitar cuantas acciones tenga por convenientes, señalándole que el ejercicio de las mismas no va a impedir que la RFEF cumpla con sus obligaciones en orden a informar a la opinión pública sobre la veracidad de lo acontecido en materias que le afecten.



Las Rozas, a 10 de abril de 2020.

[Más información: Un mes del parón en el fútbol español: líos, pocas certezas y dudas sobre el regreso de La Liga]