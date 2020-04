El Valladolid acuerda una rebaja de sueldo del 17 por ciento con sus jugadores y evita el ERTE

El Real Valladolid ha llegado a un acuerdo con la plantilla de su equipo de Primera División para rebajar un 17 por ciento el salario anual de los jugadores en el caso de que la competición no se reanude.



En un comunicado este viernes en su página web, el Real Valladolid señala que si el campeonato se reanuda no se producirá ninguna reducción en los salarios.



El acuerdo se ha cerrado tras las negociaciones emprendidas hace unos días y refuerza la decisión del Valladolid de no presentar un Expediente de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE) para todos los trabajadores de la entidad.

Sergi Guardiola con el Real Valladolid ante el Valencia EFE

El club agradeció a sus futbolistas "la sensibilidad y compromiso demostrados desde el comienzo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, así como las facilidades que han brindado durante la negociación con el fin de alcanzar un acuerdo que facilitara la sostenibilidad y viabilidad del proyecto blanquivioleta".

[Más información: FIFA crea un fondo de emergencia para combatir la crisis en el fútbol debido al coronavirus]