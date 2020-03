Rakitic: "Es casi imposible volver al cien por cien, perderemos adrenalina"

Ivan Rakitic ha hablado con Barça TV en estos tiempos complicados que se están viviendo por el coronavirus. El croata ha señalado que intentan llevar el confinamiento "con una sonrisa" y que lo está viviendo con su mujer y dos niñas "solos en la casa". "De lunes a viernes las niñas hacen los deberes del colegio, pero hay que estar detrás de ellas haciendo de profesores", ha bromeado.

El centrocampista ha explicado cuál es su rutina diaria: "Los que tenemos niños estamos obligados a hacer la rutina. Nos levantamos sobre las 8, desayunamos, miramos los deberes por Internet, jugamos un poco con ellas, compartimos risas juntos y tratamos de pasar el día como podemos".

Y de su rutina familiar a la de entrenamiento: "Tengo suerte por tener un gimnasio en casa y la suerte de que mi mujer también le gusta entrenar, las niñas también van. Es casi un cuarto de juego. A veces, entrenamos mañana y tarde.Pocas veces he ido tanto al gimnasio".

¿Qué echa de menos?

La Liga se paró justo antes de que Rakitic disputase su partido número 300 con el Barcelona: "Hay que jugar un partido más como sea -risas-. Sabía que estoy cerca, pero no que estaba a un partido. Eso me da muchas ganas de volver. Hay que jugar un partido más".

Modric y Rakitic, en El Clásico Instagram (@ivanrakitic)

"Estar con la gente, las rutinas, llevar a las niñas al colegio…Echo de menos el fútbol también, pero principalmente la cercanía de la gente", ha señalado sobre lo que más echa de menos en esta etapa de confinamiento impuesta por el Gobierno de España para frenar la propagación del coronavirus.

Confinamiento y regreso

"No ha fue una sorpresa. Cuando fuimos a Napoles se hablaba mucho de esto en Italia y ya le decía a Xavi (el médico) que esto iba a ir a más. Ahora es lo mejor que se puede hacer. Me gustaría estar en la calle y pasear pero esto es necesario. Hay que encerrarse. No me gusta, pero es necesario e importante", ha señalado sobre cómo conocieron la noticia del confinamiento.

Cómo espera Rakitic su vuelta a la normalidad: "Ante todo, será muy raro vernos de nuevo en la Ciutat Esportiva y volver a jugar. Ojalá lo hagamos en las mejores condiciones posibles. Obviamente, perderemos algo de adrenalina. No será como en verano, cuando tienes todo el mundo por delante. Casi imposible volver al cien por cien después de un mes, pero por ganas no faltará".

Rakitic celebra un gol con Messi EFE

Además, como anécdota, ha señalado que no se está saltando el confinamiento y que solo sale de casa para "tirar la basura". "Son los únicos 50 metros que hago. Cuando regresamos de Nápoles compramos mucho porque me lo veía venir", ha confesado Ivan Rakitic ante los medios del club.

Preguntas rápidas

Recomiende una película para ver ahora

He visto bastante Disney, pero lo que más me ha gustado es Mia y el León, que la he visto ya varias veces. veo las películas que mandan las niñas.

¿Una serie?

Soy más de películas, pero estoy acabando El Ganador sobre la vida de Nicky Jam.

¿Un libro?

La ley de la atracción, que me lo recomendó mi mujer y me ha gustado mucho.

¿Un hobby?

Juego al escondite con las niñas y mi hija mayor está enganchándose al tenis y mi hija mayor le da mucho a la pared.

¿Quedarse en casa es…?

Aburrido.

¿Lo que más hecha de menos?

Amigos.

¿Con que compañero habla más?

Ter Stegen.

¿Lo mejor de estar en casa?

La familia.

¿Qué jugador de la plantilla vive más cerca de usted?

Messi.

¿Le dura menos la batería del móvil estos días?

Noooo, mucho más, pero mucho.

¿Cuál es su lugar favorito de la casa?

Ahora el gimnasio.

¿Con quién habla más por teléfono?

Mis suegros.

De 0 a 10, ¿cómo lleva el confinamiento?

10.

¿Cuál es la red social que más consulta?

Instagram.

¿Quién cree que lleva peor el confinamiento en el equipo?

Arturo Vidal.

¿Y mejor?

Ter Stegen.

¿Su juego favorito?

Parchís.

¿Cómo se quiere despedir?

Enviando un saludo muy grande a la policía y los sanitarios que lo están dando todo estos días.

