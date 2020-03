El COI busca fechas para los JJOO de Tokio: habla de aplazamiento y se estudian los veranos de 2021 y 2022

La decisión sobre cuándo se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio se pospone cuatro semanas, tras el comunicado oficial del COI. Pese a que todavía no quieren confirmar el aplazamiento, fuentes del organismo aseguran que los JJOO se pospondrán y ya se habla de los distintos escenarios para su celebración.

Estados Unidos, Brasil, Alemania, España... Cada vez eran más las voces que clamaban contra la disputa de la cita olímpica en plena crisis por el Covid-19. Tras estudiar la situación que se vive a nivel global, el COI ya ha decidido que pospondrá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los JJOO de Tokio debían dar el pistoletazo de salida con la ceremonia inaugural el 24 de julio. Durante las dos siguientes semanas, los mejores deportistas de cada disciplina olímpica se darían cita en la ciudad japonesa para luchar por las medallas hasta el 9 de agosto, fecha en la que se tendría que celebrar la ceremonia de clausura.

Aros olímpicos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Ahora el COI trabaja en encontrar una nueva fecha para los JJOO de Tokio. Se barajan varios escenarios, desde que se celebren en 2021 a que lo hagan más allá de 2022. Aunque de momento se desconoce cuándo será oficial, según las mismas fuentes del movimiento olímpico, el plazo que se han marcado para una decisión final es de un mes.

Este tiempo de 'prórroga' que se da el máximo organismo olímpico tiene un claro objetivo: resolver los contratos y barreras legales. Qué ocurrirá con los futuros habitantes de esos edificios de la Villa Olímpica, los cuales ya habían comprado sus casas para cuando acabasen los Juegos. También caben destacar los seguros o el sobrecoste que se producirá en las instalaciones que tenían una caducidad determinada.

Comunicado oficial

En una extensa nota oficial, el COI anuncia que "en plena coordinación y asociación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio", dará comienzo a una discusión para "completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación de salud mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento".

El COI, asimismo, reitera su confianza en que estas discusiones podrán finalizar en un plazo de cuatro semanas, además de apuntar que "aprecia enormemente la solidaridad y la asociación de los CON y los IF para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos".

La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio no es ninguna opción ya que, según ellos, esta alternativa no resolvería ninguno de los problemas, así como tampoco ayudaría a nadie. Por lo que concluyen que "la cancelación no está en la agenda". Ahora queda esperar para conocer la resolución final y la nueva fecha de los JJOO.

Carta del presidente del COI

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha mandado una carta dirigida a los atletas: "Las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluida la organización de los Juegos. El COI quiere ser parte de la solución . Por lo tanto, lo hemos convertido en nuestro principio principal para salvaguardar la salud de todos los involucrados y contribuir a contener el virus".

"Deseo, y todos estamos trabajando para esto, que se cumpla la esperanza que han expresado tantos atletas de los cinco continentes: que al final de este túnel oscuro todos estemos pasando juntos, sin saber cuánto tiempo es, la llama olímpica será una luz al final de este túnel", ha finalizado Thomas Bach.