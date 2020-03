Rusia y Ucrania, la 'resistencia' del fútbol en Europa al coronavirus

El coronavirus blinda países, pero también dentro de las propias fronteras se toman medidas de excepción como el cierre de colegios, universidades, teatros, museos o bares. En el deporte no es diferente y se suceden los eventos que están siendo aplazados o cancelados por todo el mundo.

La NBA fue uno de los grandes ejemplos. Nada más conocerse el positivo por coronavirus del pívot de los Utah Jazz, Rudy Gobert. Todos los equipos que se enfrentaron a la franquicia hasta diez días antes han quedado en cuarentena y otro miembro de la plantilla de los Jazz también está afectado: Donovan Mitchell.

En Europa, la Serie A fue una de las primeras en echar el cierre y es que el coronavirus ha golpeado con especial fuerza a Italia. Suiza dio ejemplo blindando sus fronteras y también suspendiendo el campeonato de su país. A estos los han seguido otros como Portugal, Holanda, España, Inglaterra o Alemania.

La UEFA, haciendo suyo el lema de 'más vale tarde que nunca', hizo oficial este mismo viernes el cese de sus dos máximas competiciones, la Champions y la Europa League. Sin embargo, el jueves sí que se jugaron hasta seis eliminatorias de esta última. Se disputó todo lo que estaba fijado excepto los partidos entre equipos españoles e italianos (Inter de Milán - Getafe y Sevilla - Roma).

Rangers - Bayer Leverkusen, de la Europa League Reuters

La decisión final sobre si aplazaban las próximas jornadas se iba a tomar el 17 de marzo, pero ante el revuelo que se ha formado por ello, el anuncio de la suspensión llegó este viernes por parte del máximo estamento del fútbol europeo. Sin embargo, no se ha parado todo el fútbol en el Viejo Continente. Rusia y Ucrania son dos excepciones.

Rusia

La Russian Premier Liga continúa adelante. Este mismo viernes se han disputado algunos partidos de la jornada 22 del campeonato y la tónica continuará a lo largo de todo el fin de semana. De hecho, en las gradas seguirá habiendo aficionados, al menos por el momento.

Los casos de coronavirus en Rusia van en aumento, aunque por el momento no se han disparado como sí ha pasado en otros país de Europa. Los datos oficiales del gigante euroasiático, a fecha de este viernes 13 de marzo, dejan a este territorio como uno de los menos castigados por el COVID-19.

El Zenit de San Petersburgo, en un partido de la liga rusa fc-zenit.ru

En total, 34 personas han dado positivo por coronavirus en Rusia. De ellos, 31 son rusos, dos chinos y un italiano. Tres ya han recibido el alta -los dos chinos y un ruso-, mientras que no tienen que lamentar todavía ningún fallecido por esta pandemia que ha puesto a todo el planeta en alerta.

Rusia no ha cerrado sus campos, pero en parte sí sus fronteras. Ningún ciudadano procedente de China, Corea del Sur, Italia e Irán tiene permiso para acceder al país. Ya no se emiten visados. Alemanes, españoles y franceses sí que continúan viajando hacia allí, pero sabedores de que al llegar deben pasar una cuarentena domiciliaria de 14 días.

Ucrania

El fútbol también continúa adelante en territorio ucraniano. En la Liga Premier de Ucrania el formato es distinto al que tienen otros países como España o Inglaterra. Una vez se han disputado las 22 primeras jornadas, se entra en una fase de playoffs. Precisamente, es esta la que da comienzo este fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Como en el caso de Rusia, en Ucrania el fútbol todavía no ha parado. Esto no quiere decir que no se hayan tomado otras medidas en el país. Desde el 12 de este mes de marzo, y luego de que la OMS elevase la categoría del coronavirus a pandemia global, se declaró la cuarentena.

Piña de los jugadores del Shakhtar Donetsk Twitter (@FCShakhtar)

En principio, este periodo de cuarentena es de tres semanas en Ucrania, donde el número de infectados aumenta aunque a un ritmo muy bajo. Por ejemplo, este viernes tan solo se ha informado de dos nuevos casos. Eso sí, al contrario que en Rusia, en el territorio ucraniano sí que se ha confirmado un fallecido por COVID-19.

