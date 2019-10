Samuel Eto'o: "Zidane dio aquel cabezazo y se le llamó de todo, pero él sigue siendo Zizou"

Polémico. Sin pelos en la lengua. Y un grandísimo goleador. Samuel Eto'o no tiene complejos al afirmar que es el mejor futbolista africano de todos los tiempos, aunque ahora se encuentra enfocado en un nuevo reto de su carrera: convertirse en entrenador. Sobre ello ha hablado en una entrevista para AFP.

El camerunés ha recordado aquel famoso de Zidane a Materazzi. En aquel momento se le criticó, pero su leyenda no acabó ahí. "Zizou dio aquel cabezazo, se le llamó de todo. Pero él sigue siendo Zizou. Si no fuese la persona que es no habría hecho historia", ha indicado el exfutbolista.

"Para llegar a ser el mejor hay que tener ese carácter. Eso nos hace diferentes a los demás. No necesito esconder la persona que soy, y es por eso que tuve éxito en todos mis clubes", ha añadido un Eto'o que ha desvelado cuál es su siguiente reto: "Como mínimo, ganar como entrenador como lo hice como jugador. Me encantaría hacerlo en Europa. Y después un día, regresar a África y tratar de ganar allí. No sé perder".

Samuel Eto'o en la gala The Best

Eto'o tiene decidido que va a volver a estudiar, aunque ha reconocido que "no es fácil"."Quiero aprender, tener mis diplomas, comprender cómo funcionan las cosas, sea en mis negocios personales o en mi futura carrera. Para regresar con un bagaje necesario en 12 o 24 meses y comenzar otra carrera, que espero sea tan hermosa", ha apuntado el exjugador.

Mourinho o Guardiola

"Soy fan de Guardiola. Soy un enamorado de su fútbol, yo digo que hay que ganar y de una manera. El fútbol es como ir al teatro: es bonito ir al estadio y ver un bonito espectáculo. Cuando uno ve jugar a los equipos de Guardiola, uno no se aburre nunca porque ve a un equipo que defiende con el balón, que ataca, que crea espacios... acciones magníficas", dijo Samuel Eto'o al ser preguntado si prefiere ser un entrenador como Guardiola o como Mourinho.

[Más información - Eto'o: "El Barça me permitió hacer creer a los chicos africanos que todo es posible en la vida"]