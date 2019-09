Nuevos detalles sobre la remontada del Liverpool al Barça: "Nadie miraba al balón..."

La eliminación del Barcelona a manos del Liverpool ya es considerada histórica. El equipo inglés gestó una increíble remontada con la que dio la vuelta a la eliminatoria y consiguió el pase a semifinales. Una magnífica gesta que se recordará a lo largo de los años y de la que todavía siguen saliendo a la luz detalles.

Trent Alexander-Arnold fue el encargado de colgar el corner y poner la pelota a Origi quién marcó a placer. El futbolista ha concedido una entrevista a 'Daily Mail' en la que ha hablado sobre esta jugada. "Fue una jugada instintiva. No la habíamos practicado antes. Vi una oportunidad y la aproveché", indicó.

El lateral aseguró que vio a gente de espaldas, gente que no miraba al balón, a Ter Stegen dando instrucciones a alguien... "No había ningún jugador del Barça mirando a la pelota", agregó. "Después me percaté de que estaba Divock Origi dentro del área, en el medio. Vi una camiseta roja y pensé: '¿Por qué no?'".

Divock Origi y los jugadores del Liverpool celebran el cuarto gol REUTERS

Además, consideró que si no hubiera funcionado le hubieran gritado. "El proceso de pensar la jugada fue de medio segundo, pero valió la pena arriesgarse. Simplemente golpeé y pensé: 'veamos qué pasa'", manifestó.

Por último, afirmó que para ganar la Champions League la edición pasada les sirvió todo lo que aprendimos en la 2018/2019, cuando perdieron en la final de Kiev contra el Real Madrid. "Aprendimos del Madrid, cómo ganaban ellos los partidos y lo utilizamos para hacer lo propio", concluyó.

