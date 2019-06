Fin al 'equipo de David Beckham': vende sus acciones del Inter Miami

David Beckham ha vendido las acciones que poseía del Inter Miami FC. Tal y como publica el diario AS, el exjugador británico no continuará siendo socia del club del que es fundador, ya que su paquete de acciones ha pasado a las manos de los hermanos Mas -Jorge y José-. Estos, así como el ex de equipos como el Real Madrid o el Manchester United, son los socios fundadores junto al boliviano Marcelo Claure y el británico Simon Fuller.

Pese a que se desvincula en parte del conjunto conocido como el 'equipo de David Beckham', el que fuera internacional inglés continuará siendo la imagen visible de la franquicia norteamericana, tal y como se habría comprometido. Pese a esta importante baja en el accionariado, los planes del club continúan siendo los mismos. Esto en cuanto a la construcción de su estadio y el anuncio del primer jugador que pasará a formar del club, todo un buque insignia se espera.

La idea de la franquicia de Florida se formó hace ya varios años, en un escenario bastante atípico para hablar de un equipo de fútbol. "Todo comenzó en una cena en la casa de Jennifer López y Marc Anthony en Los Angeles. Ahí conocí a una persona fascinante, Simon Fuller, quien me dijo que su socio David Beckham tenía la intención de hacer un equipo de fútbol en Estados Unidos. Le dije que yo tenía el mismo sueño y que debería ser en Miami", comentó en su día Marcelo Claure.

David Beckham Reuters

Los hermanos Mas, pilares del Inter Miami FC

Fue gracias a los hermanos Mas que el proyecto pasase de ser una idea a algo real: "Finalmente -por ellos- dimos con la pieza que faltaba; un socio local que conoce Miami muy bien y que podía complementar lo que teníamos sobre la mesa". Estos 'famosos' hermanos Mas son los hijos del inmigrante cubano Jorge Mas Canosa, quien ha destacado por sus labores empresariales, por su filantropía y también por ser un activista político.

