De Ligt desvela porqué se plantea rechazar al Barça y fichar por otro club

Uno de las prioridades del Barça para el próximo mercado de fichajes, no es otro que Matthijs de Ligt. El central del Ajax es uno de los grandes anhelos de la secretaría técnica del conjunto azulgrana para este verano, aunque la operación se ha complicado en los últimos meses.

La gran temporada del Ajax en Champions ha colocado a De Ligt en el punto de mira de multitud de clubes europeos como Juventus, PSG o Manchester United. Una tesitura que ha hecho que el central holandés, junto a su agente Mino Raiola, haya aumentado sus pretensiones económicas para salir de la Eredivise.

El propio De Ligt se ha pronunciado sobre su futuro durante una entrevista concedida a Mundo Deportivo, dejando dudas sobre su llegada a Barcelona: "No sé si es el momento de ir al Barça, aunque claro que si sería bonito jugar con De Jong", señaló el holandés.

Además, el pilar defensivo del Ajax desveló que el motivo de no aterrizar en el Barça no sería económico: "El dinero no es un problema. Yo lo que quiero es jugar y no me asusta la competencia. Aunque no se lo que dice mi corazón", espetó De Ligt.

En las últimas semanas se ha especulado con que el PSG está dispuesto a doblar la oferta económica que el Barça habría trasladado a De Ligt. Los parisinos están muy interesados en que el central holandés sea el líder de la zaga de Tuchel la próxima temporada.

