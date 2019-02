Sandro Rosell: "Me han robado dos años de mi vida, es surrealista"

Sandro Rosell lleva casi dos años en prisión preventiva. Al expresidente del Barcelona se le acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales. El juicio arrancará el próximo lunes 25 de febrero en la Audiencia Nacional y ha concedido una entrevista a RAC1 para analizar su caso.

"Me han robado dos años de mi vida con mis padres cuando más lo necesitan porque son mayores y me necesitan a su lado. Me da mucha pena también estar lejos de mis hijas y de mi mujer. En estos dos años no he podido celebrar ni los 18 años de mi hija ni los 25 años de casado con mi mujer", ha dicho.

Rosell ve incomprensible su caso y lo que ocurre: "Estoy indignado, he pasado por todos los estados: duda, sorpresa, indignación... Y todavía hoy para mis abogados es algo surrealista. Mi familia está triste e indignada".

Rosell junto a Abidal. EFE

Un repaso al delito del que le acusan

También ha hecho un repaso de cómo se desarrolló todo: "Todo empieza en el 2006, hay una empresa que busca contenido y uno de ellos es el fútbol. Contactan conmigo para que les haga el trabajo con la Federación Brasileña y otros asuntos. Negociamos la compra, 50% para mí y otro para Joan Besolí. Mi empresa hace de intermediaria. Tenemos sede en Andorra, pero todo legal... No había dinero público. No he pagado ninguna comisión a Teixeira, no es el caso. Si lo hubiera hecho, no es ilegal pero no lo hice".

Además, también ha comentado otra polémica que ha salpicado al Barcelona: el trasplante de Abidal: "Seré muy breve: ¡Qué animalada, qué animalada! Se insulta al sistema de trasplantes". Para terminar, respecto a lo futbolístico, se refirió a Messi: "Es el mejor de la historia es imposible sustituir a Messi".

