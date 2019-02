Robben relata su calvario de lesiones: "Es muy frustante, no sabemos lo qué es"

Arjen Robben está disputando su última temporada como jugador del Bayen Múnich, pero está muy lejos de alcanzar las expectativas que esperaba. El holandés está viviendo un auténtico calvario desde el pasado 27 de noviembre, cuando pisó los terrenos de juego por última vez debido a sus constantes lesiones.

Arjen Robben, jugador del Bayern Múnich. REUTERS

El extremo derecho ha concedido una entrevista al diario Bild en la que ha relatado su situación. Las lesiones, la edad y los nuevos jóvenes son un impedimento para continuar en el conjunto bávaro, ya que requiere un gran rendimiento. Robben mostró su desánimo y frustación al no encontrar la solución: "Es muy frustrante. Lo intentamos todo, pero por ahora no funciona. Desgraciadamente, ese es el problema: no sabemos qué es".

Desde el encuentro ante el Benfica, perteneciente a la fase de grupos de la Champions League, el holandés no ha vuelto a disputar un partido. Sin embargo, aseguró que en dos ocasiones "casi" regresa y que "había vuelto al equipo", pero "de nuevo hubo recaída". "Desafortunadamente, el problema es que no sabes exactamente qué es. Y eso es realmente difícil. Tengo bien la cabeza, pero ese no es el problema. El resto también tiene que funcionar", explicó.

"Es un punto y final a una experiencia muy bonita"

Por su parte, el pasado mes de diciembre confirmó su salida del club: "Puedo decir clara y sinceramente que es mi última temporada en el Bayern. Ha sido una muy buena experiencia jugar diez años aquí, fue muy bonito". El extremo llevó más de 300 partidos disputados desde el 2009 que llegó a Alemania, desde el Real Madrid. Sin embargo, el holandés no descarta seguir con su carrera futbolística en otro equipo: "Puede que aún no termine mi carrera, pero sí es un punto y final a una experiencia muy bonita".

[Más información en: Robben dejará el Bayern Múnich a final de la temporada]