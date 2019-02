Salma Paralluelo, jugadora de la sub17, bate el récord de los 400m bajo techo

La aragonesa Salma Paralluelo, de 15 años, y la barcelonesa María Vicente, de 17, acapararon este sábado el protagonismo en la primera sesión de los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta con marcas que eclipsaron los primeros títulos en juego.

Salma, actual campeona del mundo con la selección española sub-17 de fútbol, batió el récord de España sub-18 de 400 al ganar la primera semifinal de los campeonatos nacionales con un tiempo de 54.10 segundos que la sitúan en el cuarto lugar del ránking mundial de la temporada.

La madrileña Aauri Lorena Bokesa, la española más rápida del año en 400 (53.03) pasó en cabeza el 200 en 25.26 segundos tras ganar la cuerda a Salma, que se pegó a ella en el segundo giro y la batió en los últimos metros, arrojándose sobre la línea.

Paralluelo le quita el récord de España sub-18 a la abulense Andrea Jiménez, que el 11 de marzo del pasado año corrió los 400 en 54.26 en esta misma pista.

"Era una carrera para arriesgar. Venía sin presión a un campeonato de España absoluto y quería disfrutarlo, así que he arriesgado y estoy muy feliz porque no me esperaba esta marca", declaró la atleta-futbolista.

Salma, que alterna sus entrenamientos de atletismo con los de fútbol en el Zaragoza, disputará este domingo la final junto con la propia Bokesa (aquí segunda con 54.15) y la gran favorita, la andaluza Laura Bueno, que sin apretar en la recta ganó su serie con un crono de 53.93.

En el 400 masculino Óscar Husillos, campeón en 2017, dominó la primera serie con 46.79 y partirá como favorito mañana en la final. El palentino, que el año pasado fue campeón de 200 con nuevo récord de España (20.68), intentará en la final destronar al toledano Lucas Búa, que ganó con mucha autoridad la última serie con 47.16.

María Vicente logró un nuevo récord nacional sub-20 en 60 metros vallas con un tiempo de 8.35 segundos en la primera disciplina del pentatlón. La plusmarca anterior de la categoría estaba en 8.45, compartida por Ana Bullón (que la hizo hace 31 años) y Teresa Errandonea, que la obtuvo en 2012.

María Vicente, actual campeona del mundo juvenil de heptatlón, tiene la plusmarca nacional sub-20 de pentatlón con 4.216 puntos y el del de este sábado es su récord de España número 49, contando todas las disciplinas y todas las categorías de edades.

