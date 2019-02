Machín lo tiene claro: "El penalti a Messi no se pitaría un 95% de las veces"

El Sevilla se mide esta jornada en La Liga a un Celta que necesita una victoria para alejarse de los puestos de descenso. A pesar de la proximidad de este encuentro, varias de las preguntas en la rueda prensa previa al choque de Machín han ido relacionadas con el partido de vuelta de la Copa del Rey frente al Barcelona. El conjunto andaluz dejó escapar el 2-0 cosechado en casa, cayendo por 6-1 en el Camp Nou.

El 1-0 llegó tras un polémico penalti señalado a Messi, que golpeó al suelo haciendo que su caída quedase más estrepitosa. El técnico ha decidido cargar contra el momento en el que el colegiado pitó la pena máxima: "un 95% de las veces, no se pitaría". Culminaba esa pregunta diciendo que si hubiese sido en el área del Barcelona y por lo tanto favorable a su equipo no se hubiese pitado.

Respecto al choque realizado por sus jugadores, cuestionados tras los minutos finales, no ha tenido dudas en defender a los suyos: "Tuvimos un penalti y lo fallamos, una ocasión magnífica de André Silva al palo, nosotros no nos merecíamos tanto castigo. El equipo se repuso, no bajo los brazo y llegó ese gol. Hasta el minuto 88 miraba las caras del banquillo de al lado y no eran de felicidad".

Su opinión sobre el VAR

No es novedad que algún técnico de Primera División deje su opinión sobre la nueva tecnología. Esta vez ha sido el turno de Machín, que tiene claro que es un arte necesario, pero con un amplio margen de mejora. "Con o sin VAR el fútbol sigue siendo polémico, hay que ajustarlo, por algo es una evolución para el bien del fútbol", concluía el técnico, con la firme opinión de que no era penalti a favor del cuadro culé.

