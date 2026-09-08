Brennan se impone con autoridad en Palos de la Frontera y consigue su cuarto triunfo de etapa en la Vuelta a España

El británico cerró el póker en La Rábida en una jornada en la que Enric Mas mantiene el maillot rojo.

El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cortegana y Palos de la Frontera, de 18,1 km de recorrido, en la que Enric Mas (Movistar) mantuvo el jersey rojo de líder.

Brennan firmó su cuarta victoria en la presente edición y la sexta de su equipo. Con un tiempo de 3h.56.33, a una media de 45,9 km/h, superó al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al belga Vito Braet (Lotto).

En la general sigue al frente el español Enric Mas (Movistar) con una diferencia de 2,06 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2,10 respecto al esloveno Primoz Roglic

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