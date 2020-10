Nibali presenta su candidatura al Giro mientras Almeida quiere seguir soñando con el rosa

El Giro de Italia ha consumido ya nueve etapas y ha llegado a su jornada de descanso. La general se encuentra aún poco definida con algunos corredores dando la sorpresa y ocupando las primeras posiciones, como es el caso del líder de la carrera, el portugués Joao Almeida, del Deceuninck Quick Step.

Sin embargo, algunos capos como Vincenzo Nibali ya se han situado al acecho esperando la gran batalla de los últimos 15 días que promete ser mágica en una carrera tan abierta. Los abandonos de grandes corredores como López, Vlasov, Thomas o Yates han provocado que muchos favoritos sean borrados de la ecuación. No obstante, todavía quedan candidatos al triunfo.

Uno de los que ha decidido dar un paso adelante y mostrar su ambición por ganarlo es el incombustible Vincenzo Nibali, que está ante una oportunidad única de sumar una nueva grande a su palmarés. Para ello, tendrá que aguantar a sus 35 años el envite de todos aquellos que quieran llevarse a casa la 'Corsa rosa'.

"Hasta ahora el Giro ha sido táctico, con poco espacio para la inventiva, pero siempre digo que debe evaluarse día tras día y las tácticas se pueden desbloquear de la noche a la mañana. Mirando la clasificación, mi posición es buena".

Joao Almeida celebra su liderato en la general del Giro de Italia EFE

"No te puedes centrar solo en Fuglsang porque también están Kelderman y Kruijswijk. Es difícil hacer una comparación entre todos mis oponentes. Kelderman es quien causó la mejor impresión en toda la primera semana. Jakob Fuglsang también lo está haciendo muy bien. No sé si Almeida será peligroso hasta Milán, tal vez ni siquiera sepa él a dónde puede ir. Sabemos muy poco sobre él, pero en el futuro sabremos de él".

Por su parte, el líder de la carrera, Joao Almeida, aseguró que es pronto para saberlo, pero no cree que pueda ganar el Giro, aunque considera que algo maravilloso poder llevar el jersey de líder: "Cuando me vi con la maglia rosa fue una emoción maravillosa. Ahora es muy pronto para decir si puedo ganar el Giro, pero no creo que pueda hacerlo".

"No sé cómo reaccionará mi cuerpo. Creo que puedo quedarme con el maillot rosa hasta el Piancavallo, en la etapa 15. Luego ese día veré si puedo volver a defenderlo. Jakob Fuglsang y Wilco Kelderman están muy fuertes ahora, pero todos los que están entre los diez primeros son posibles rivales para quitarme el maillot rosa. Vincenzo Nibali también estuvo fuerte en la primera semana, pero los otros dos estuvieron algo mejor".

Las opciones de Pello

El único español bien situado en la clasificación general, Pello Bilbao, asegura que debe estar con los pies en la tierra y ver hasta dónde aguanta, porque el esfuerzo del Tour le puede pasar factura: "Hay que seguir con los pies en la tierra y con la vista puesta en el fin de semana, que vamos a tener dos etapas para marcar diferencias, la crono del sábado y la jornada de montaña de Piancavallo. El objetivo es llegar sin perder tiempo al próximo descanso".

Los ciclistas del equipo Bahrein McLaren al inicio de una etapa EFE

"He pasado bien estos primeros días de carrera, todo ha sido positivo y he salido bien parado, tercero en la general. Venía al Giro sin grandes expectativas, sin demasiados planes, pero lo hemos encarrilado bien con un buen trabajo del equipo, que me ha mantenido delante y creo en las opciones que podemos tener".

