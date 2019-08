Enric Mas ficha por Movistar Team hasta 2022

Enric Mas ya tiene nuevo equipo. El Movistar Team anunció el fichaje del ciclista español hasta 2022. Una apuesta de futuro por el joven balear de 24 años que llega procedente del QuickStep, equipo con el que debutó en 2016.

El mallorquín es uno de los ciclistas españoles con mayor proyección del panorama nacional. En 2018, con tan solo 23 años, logró su primer podio al imponerse en la etapa reina de la Vuelta a España. Algo que ha hecho que figuras como Contador se hayan deshecho en elogios hacia él. Y es que hace apenas unas semanas, Mas afrontaba su primer edición de un Tour de Francia. Un momento muy especial que llevaba esperando desde hacía meses.

"No sé si estoy preparado para el Tour, pero me siento preparado. Estoy imaginando una primera semana con mucha tensión, muchos choques. Después de eso, a medida que pasen los días, las cosas deberían estar más relajadas. Personalmente, quiero ganarlo. Voy allí para conocer la carrera. Nunca he estado allí, así que veamos qué pasa", declaraba Mas en enero de este año antes de afrontar la nueva temporada.

Mas llega, Landa se va

Su fichaje se produje en un momento en el que Mikel Landa abandona el Movistar Team tras su fichaje por el Bahrain Merida. El equipo de Oriente Medio anunció la contratación del español a partir de 2020, en un momento en el que necesitaban un nuevo líder para las grandes citas ante la salida de Vincenzo Nibali.

