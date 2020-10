El legado de Kobe Bryant y el WhatsApp de LeBron James que dan fuerza a los Lakers

Los Angeles Lakers no se olvidan de Kobe Bryant y quieren rematar la faena en las Finales de la NBA para dedicarle el anillo a la 'Mamba Negra'. LeBron James, Anthony Davis y compañía tienen a tiro el decimoséptimo título de la franquicia y tendrán hasta tres oportunidades para conseguirlo. Pero nadie en L.A. quiere celebrar antes de tiempo y recuerdan todos unas palabras de Kobe.

"Sabemos lo que está en juego, el trabajo no está hecho", dijo LeBron tras la victoria de su equipo contra los Heat durante la pasada madrugada. Con 3-1 en la eliminatoria y tras ganar 106-92 no quiere dar nada por hecho: "No dormiré hasta que el trabajo no esté hecho", repitió. Sus palabras son muy similares a las de Kobe Bryant en las Finales de 2009: "El trabajo no está terminado, ¿está el trabajo terminado? No creo".

El legado de Kobe sigue siendo la mayor fuente de inspiración en el vestuario de los Lakers, que está a punto de ganar uno de los anillos más complicados de la historia: la temporada terminando en octubre, una pandemia de por medio y los altercados en Estados Unidos en protestas contra el racismo le darían más valor a su triunfo.

El trabajo no está terminado, ¿está el trabajo terminado? No creo Kobe Bryant, durante las Finales de 2009

El mensaje de LeBron

La mente de LeBron está solo metida en rematar las Finales y es tal su obsesión hasta el punto de escribir a todos sus compañeros tras la siesta que se debía ganar sí o sí: "Me levanté de la siesta tras el entrenamiento de la mañana y sentí la presión, que era uno de los partidos más importantes de mi trayectoria", contó en rueda de prensa.

"Sé que jugamos con un gran equipo, un equipo ambicioso y muy bien entrenado. Siento que si queremos ser campeones, debemos tener la misma actitud, y esa es mi mentalidad", añadió y es que los Heat con el 2-1 demostró que no habían dicho su última palabra y que no admitirían el más mínimo signo de relajación de los angelinos.

Anthony Davis, con los Lakers EFE

Anthony Davis, la otra estrella de los Lakers, que además fue quien lideró la victoria del 3-1, explicó lo profundo que caló aquel mensaje de LeBron: "Es la primera vez que LeBron envía un mensaje en la burbuja diciendo que un partido era imprescindible", dijo.

