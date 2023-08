El momento más emotivo de Pau Gasol al recordar a Kobe Bryant: "Te quiero y te echo de menos"

Pau Gasol hizo historia durante la pasada madrugada al entrar definitivamente en el Hall of Fame de la NBA. El deportista español alcanzó ese hito con el que cualquier jugador de baloncesto sueña y logró un éxito sin parangón para el deporte nacional en una gala que estuvo presidida por Toni Kukoc y a la que finalmente no pudo asistir Kareem Abdul-Jabbar por problemas de salud.

El exjugador entre otros equipos de Los Ángeles Lakers se mostró muy agradecido de poder tener el privilegio de entrar en un lugar tan especial junto a los mejores baloncestistas de la historia, pero más allá de eso tuvo un emotivo recuerdo para Kobe Bryant.

Con el fallecido jugador compartió éxitos y vivencias durante su etapa en los Lakers, y además consiguió dos anillos en 2009 y 2010, pero sobre todo forjó una estrecha amistad con el mito del equipo de Los Ángeles. Durante su intervención se acordó de su amigo y, visiblemente emocionado, quiso dedicarle unas palabras en presencia de su viuda, Vanessa.

Qué momento, por favor.



❤️ @paugasol sobre Kobe: "No estaría aquí sin ti, hermano. Desearía más que nada que estuvieras aquí con Gigi. Te quiero y te echo de menos"#23HoopClass pic.twitter.com/thdN8ffA11 — NBASpain (@NBAspain) August 13, 2023

"En mi estancia en Los Ángeles pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie, que me enseñó lo que se necesita para ganar al más alto nivel, que me mostró lo duro que debes trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor. No estaría hoy aquí sin ti, hermano. No hay nada que desearía más que teneros hoy con nosotros a ti y a Gigi. Te echo de menos y te quiero", dijo entre lágrimas y los aplausos del público.

Pau Gasol también agradeció a Vanessa, la viuda de Bryant, que estuviera presente apoyándole durante la ceremonia de entrada al Hall of Fame. Ella, también emocionada y al borde de las lágrimas, desde su asiento le devolvió el gesto.

Un privilegio

La entrada de Pau Gasol al Salón de la Fama de la NBA supone la confirmación de una carrera exitosa que le corona como el mejor jugador de baloncesto español de toda la historia. Todavía asombrado por su éxito, el catalán lo celebró durante su discurso: "Es un honor enorme. Es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto".

También tuvo palabras de agradecimiento para su familia, la gran valedora de todos sus logros: "Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia", alegó. Además, recordó también la importancia del papel de su hermano y se acordó del histórico salto inicial en el All Star de la NBA.

[Pau Gasol asciende al olimpo: los Lakers retiran su camiseta con el '16' y la cuelgan en lo más alto]

Por último, también dejó constancia de la importancia de la selección española en su carrera deportiva más allá de la NBA. Especialmente se acordó de Juan Carlos Navarro, uno de sus grandes amigos en el Barcelona, del que comentó que era un "jugador con un talento especial".

Sigue los temas que te interesan