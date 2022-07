Miles Bridges, el pupilo de Michael Jordan acusado violencia doméstica que avergüenza a la NBA

La NBA se estremece con el caso de Miles Bridges. El jugador de los Charlotte Hornets fue acusado este martes de tres delitos de violencia machista y abuso infantil tras ser denunciado por su novia tras una presunta agresión delante de sus dos hijos. El alero que esta última temporada se ganó un peso de estrella quedó en libertad con cargos este martes después de que el juez fijara una fianza de 130.000 dólares antes de que sea procesado este miércoles en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

El fiscal de distrito George Gascon dijo que su oficina presentó un delito grave por herir a la madre de sus hijos y dos delitos graves por abuso infantil en circunstancias o condiciones que podrían causar lesiones corporales graves o la muerte. Según el comunicado, el caso "incluye una acusación de causar grandes lesiones corporales a la víctima de violencia doméstica" y especifica que este tipo de violencia "crea un trauma físico, mental y emocional que tiene un impacto duradero en los supervivientes".

Tanto los Hornets como la NBA dijeron que estaban al tanto de los cargos presentados contra Bridges, y la liga señaló que está investigando las acusaciones. Su representante, Rich Paul, de momento sigue sin dar detalles de la situación contractual del jugador que jugaba para Michael Jordan en Charlotte. Mychelle Johnson, la madre de los dos hijos pequeños de Miles, publicó varias fotos en Instagram el 1 de julio de lo que parecían ser las lesiones que pudieron acabar con su vida y que sí acabarán con la carrera del alero.

Las imágenes de la mujer de Miles Bridges tras la agresión.

En la publicación de Instagram, Johnson incluyó el informe médico que indicaba que había sido "víctima de abuso físico por parte de su pareja masculina" concretando las consecuencias del ataque en una "agresión por estrangulamiento", una "conmoción cerebral", una "fractura del hueso nasal", una "contusión en la costilla", "múltiples hematomas" y una "distensión del músculo del cuello". El caso sigue siendo investigado por la rama del oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles.

"Odio que haya llegado a esto, pero ya no puedo quedarme callada. Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos". de por vida. No tengo nada que demostrarle al mundo, pero no permitiré que nadie que pueda hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy. No permitiré que las personas a su alrededor continúen silenciándome y continúen mintiendo para proteger a esta persona", escribió la pareja de Bridges.

[Dalvin Cook, la vergüenza de la NFL: de ser infiel a su pareja tras un aborto a ser denunciado por maltrato]

Bridges, que fue el líder anotador de los Hornets en la última temporada, tuvo un promedio de 20,2 puntos, 7 rebotes y 3,8 asistencias por partido. Los Hornets le habían extendido a Bridges una oferta calificada antes de su arresto, lo que les da la oportunidad de igualar cualquier contrato ofrecido por otro equipo. Desde entonces, no se ha producido ningún contacto oficial por el alero, que difícilmente podrá continuar con su carrera.

