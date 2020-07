Sergio Rodríguez: "Estoy disponible para la selección española"

El base Sergio Rodríguez mostró su disposición para formar parte de la selección española de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pese a no haber acudido al último Mundial, disputado en China y que ganó el combinado hispano.

"Yo siempre he dicho que estoy disponible para la Selección. El año pasado fue un momento difícil, tanto en lo personal como en lo deportivo, y creí que lo mejor para el equipo y para mí era que no estuviese", apuntó en una charla en la cuenta oficial que los distintos combinados nacionales del país tienen en la red social Twitter.

"Al equipo le fue muy bien y yo pude descansar y parar. Cuando entras en la rutina profesional es muy difícil saber el momento en el que tienes que coger aire. Me sirvió para estar más fresco y afrontar la temporada de la mejor manera pero siempre que se pueda, querré estar con la Selección", añadió.

Rodríguez explicó cómo vivió en la distancia esa cita conquistada por España: "Se sufre y se disfruta. El de 2006 lo viví desde dentro y verlo desde fuera en 2019 también fue muy bonito. Vi cómo el equipo se reponía de un mal inicio, comenzamos a competir y lo hicimos mejor que ningún otro. Ver al equipo disfrutar de esa manera y ganar otro oro mundial fue una pasada".

Sergio Rodríguez, alias "Chacho", en un partido con el CSKA. REUTERS

Sobre la edición del torneo que se disputó en 2006 en Japón -en el que España ganó su primer Mundial- y también sobre su estreno en una gran competición en el 2005, señaló: "En 2005 era muy joven y como todo lo nuevo, era una pasada estar en el grupo. Jugué muy poco pero estar en ese ambiente, viendo cómo jugaban mis compañeros rodeados de una gran presión y tensión... tengo buenos recuerdos. Me ayudó para el año siguiente tener más experiencia en el Mundial".

"Cuando acumulas campeonatos te das cuenta de que hay momentos para todo. Da igual que no juegues en los primeros partidos porque en los cruces siempre habrá momentos en los que tienes que ayudar. Aprendí eso y me sirvió en 2006. El equipo de 2006 fue fantástico, fueron muchos partidos a un gran nivel. La semifinal contra Argentina fue impresionante. Sigo teniendo un grandísimo recuerdo, fue uno de los partidos mas importantes de mi carrera", dijo.

Río 2016

También habló de los Juegos de Rio 2016, donde se colgaron el bronce: "Empezamos perdiendo contra Croacia y poco a poco fuimos recuperando el juego. Perdimos las semifinales contra EEUU jugando un muy buen partido y la lucha por el bronce fue un partido espectacular. Australia jugó genial y hasta el último segundo no se decidió. Siempre unos Juegos son especiales y cuando terminas ganando una medalla, imagínate".

El canario anotó en ese choque dos tiros libres decisivos: "Quizás sean las canastas de las que mejor recuerdo tengo. Hubo mucha tensión pero traté de tirarlos como en cualquier entrenamiento. Siempre he tenido buen porcentaje, lo practico mucho. En ese momento tienes que tratar de evitar pensar en cualquier otra cosa que no sea la rutina previa al tiro y meterla. Cuando los metes, y después ganas el partido, te liberas bastante".

Buen ambiente

Asimismo, destacó el buen ambiente en las convocatorias: "Han pasado muchos años, muchos torneos diferentes. Pero en general es un grupo muy sólido, que se lleva muy bien y que sabe que ese ambiente en las concentraciones es clave para conseguir éxitos".

"Conseguirlos alimenta que ese ambiente sea mejor y que cada año todos queramos volver con la misma ilusión. He podido disfrutar de grandes momentos, tanto en la cancha como fuera", agregó el actual jugador del Olimpia Milán.

Por otro lado resaltó el cómo se lo pasa jugando como una cualidad que destaca de él y detalló lo que entiende por 'Chachismo': "Es una forma de entender el baloncesto, de divertirme. Asumir riesgos pero teniendo mucha responsabilidad en lo que hago, sabiendo lo importante que es para todos que hagas las cosas bien y como se espera".

NBA y futuro

A la hora de analizar su paso por la NBA definió este como 'un sueño hecho realidad' y aseguró 'estar orgulloso' por haber disfrutado de dos etapas en la liga estadounidense de las que afirma guardar 'un buen recuerdo'.

En cuanto a su futuro y un posible regreso a la Liga Endesa, indicó: "He tenido la gran suerte de poder elegir jugar dónde he querido, en grandísimos equipos. Estoy muy contento en Italia, me están tratando muy bien, es una experiencia maravillosa profesionalmente y para mi familia. Tengo dos años más de contrato y no miro más allá. Quiero disfrutar el presente y aprovechar esta oportunidad en Italia".

"No sé qué haré cuándo me retire. Me lo he planteado, pero es difícil. Seguramente será algo relacionado con el baloncesto y el deporte pero aún no sé, es difícil decidirlo ahora. Estoy en una situación muy bonita en Milán, quiero aprovecharla al máximo y no tener distracciones", finalizó.

