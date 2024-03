El himno de Marlena pone la nota final a la Copa de la Reina de baloncesto

En el descanso de la final de la Copa de la Reina, el Valencia Basket se retiraba de la cancha con una sólida ventaja sobre el Casademont Zaragoza, que intentaba revalidar el título del año pasado. El momento de emoción del medio tiempo creaba la atmósfera perfecta para recibir, con los brazos abiertos, la presentación en directo del nuevo himno de la Liga Femenina Endesa, ‘Allá donde voy’, de Marlena.

“Teníamos nervios. En el momento previo, primera vez en una cancha de baloncesto y con un público que nos desconoce pues… Guau. Adrenalina”. Ana Legazpi y Carolina Moyano, que forman el dúo Marlena, cantaron por primera vez en directo la canción que será a partir de ahora la banda sonora que acompañe a todos los equipos de la liga de baloncesto femenina.

El ruido de la afición animando a sus equipos era ensordecedor. Marlena tenía por delante una tarea difícil: contagiar a un público expectante su buena energía con una sola canción. ¿Cómo se siente un artista cuando tiene 4.000 personas esperando? “Salir a cantar es una responsabilidad, sobre todo por tu carrera, por tu equipo y por la gente que te escucha”, asegura Ana. Sonaron entonces los primeros compases de Allá Donde Voy: “Llevo colores por dentro que llevar hasta el final / Con el escudo en el pecho, defenderé mi lugar / Mira tu orgullo de frente y salir juntas a ganar”.

El directo, cuenta Carolina, “es una cosa que se puede asemejar al baloncesto, porque yo me imagino que las jugadoras están deseando que suene el pitido inicial”. También el momento previo de concentración -y nervios- “es un poco esa misma sensación, luego ya fluyes”.

Cuando Endesa, patrocinador del baloncesto español desde hace más de una década, les propuso componer el himno de la Liga, no lo dudaron un segundo. Ana y Carolina habían hecho sus pinitos en el deporte y comparten los valores de este mundo. Ana destaca que, un punto en común entre el baloncesto y la música es “el trabajo en equipo. La gente que llega alto y que trabaja con esfuerzo y paciencia trabaja muy bien en equipo. Estar bien rodeadas es lo fundamental, en el deporte y en la música”.

“La paciencia, la constancia, el trabajo en equipo y la ambición por querer ganar. Pensábamos en los valores comunes que puede haber en este himno”, afirma Carolina, sobre cómo compusieron la canción. La letra refleja todos estos principios del deporte y la importancia del sentimiento de pertenencia a un equipo, así como la importancia de los referentes, especialmente en el deporte femenino. Las estrofas “Un ejemplo para las que vienen detrás / Y que salten tan alto que el cielo puedan tocar”, cuenta Carolina, refleja su ambición por “querer sentirte y ser referente de mucha gente. Creo que tanto las jugadoras como nosotras en la música lo vivimos muchísimo”.

Los fundamentos que comparten estas dos disciplinas también es algo que Carolina y Ana han podido comprobar de primera mano después de pasar algún tiempo con las jugadoras de la Liga Endesa para grabar el videoclip de ‘Allá donde voy’, rodaje que pudimos conocer en EL ESPAÑOL de primera mano.

El pasado 24 de marzo Marlena cambió los escenarios por un pabellón, no sin cierto temor, reconoce Ana: “Pensábamos: aquí no nos van a conocer tanto, ¿y si no les gusta? Hay momentos de humildad que te dicen que igual no te conoce todo el mundo, pero luego piensas que vamos a hacerlo super bien y que, a la gente que no nos conozca, las engancharemos”.

“Lo que vivimos en el descanso, que esté toda la gente cantando y acompañando a Marlena es otro éxito más de esta competición”, declara Elisa Aguilar, presidenta FEB. Desde la Federación han vivido el torneo como una muestra más del crecimiento de la Copa de la Reina en los últimos años: “La valoración es muy positiva. Hemos vivido estos días con mucho colorido en las gradas, las aficiones han seguido a sus equipos a una copa que cada año va creciendo en visibilidad y en afición”.

El interés por llevar la competición a lo más alto ha llevado a Endesa, patrocinador de la Copa de la Reina, así como de la Liga, a unir baloncesto y música. Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa, explica que la razón de esta acción parte de su papel como patrocinadores tanto de música (con el festival El Jardín de las Delicias, por ejemplo) como de baloncesto, “pero va más allá porque comparten códigos, sensaciones, sentimientos parecidos. Tienen una vinculación muy natural, lo hemos visto en las acciones que hacemos en la Copa del Rey y de la Reina y es una manera de acercarnos a la gente joven, de cruzar seguidores de la música al baloncesto y viceversa.

Tras el descanso y la actuación de Marlena, el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza regresaron a la cancha ante un público entusiasmado. Finalmente, las taronjas levantaron la primera Copa de la Reina de su historia, completando el triplete. Era el último título que les quedaba por ganar tras hacerse con la Supercopa en 2021 y 2023 y la Liga Femenina Endesa de 2023.