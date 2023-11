Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en directo: todo listo para el comienzo

La FIA sancionó a Sainz ya que Ferrari tuvo que cambiar su batería, aunque los propios comisarios admitieron que fue por un agente externo. No le pudieron eximir de la norma y no le encuentra explicación: "La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo", dijo en una rueda de prensa que dio visiblemente enfadado.

"Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros", señaló sin morderse la lengua.

Carlos Sainz dejó un discurso que reflejó la injusticia que le pondrá muy difícil pelear por la victoria con Leclerc y Verstappen, que ocuparán la primera línea de la parrilla, este domingo. "Estoy decepcionado, pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos... esperaba más del deporte en esta situación", dijo.

"Hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización y me sorprende un poco, pero llevo mucho tiempo en el deporte y entiendo que esto es un negocio, que hay mucho dinero a la hora de terminar en una posición u otra. Estoy extremadamente decepcionado y enfadado con toda la situación. Esa es la palabra. Y de mal humor, esperaba más del deporte", añadió Carlos.