El mensaje de Almagro a Djovokic: "Si quiere jugar los grandes torneos se tendrá que vacunar"

En el ambiente distendido que caracteriza a uno de los momentos preferidos de cualquier ciudadano, el aperitivo, se han visto las caras dos cracks del deporte: de un lado, el extenista de la ATP, Nicolás Almagro, y de otro, el atleta subcampeón del mundo de 800 metros, Mariano García. Ellos han sido los encargados de inaugurar la primera jornada de los Aperitivos Deportivos Sport Business, en la Sala de Catas de Estrella de Levante, donde han repasado anécdotas de sus carreras y han respondido a algunas preguntas de los asistentes, entre los que se encontraban el presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, y el Director de Comunicación del UCAM Murcia CB, Felipe Meseguer.

Los titulares no se han hecho esperar porque el moderador era el periodista deportivo Juan Cervantes. De hecho, Nico Almagro no ha querido esquivar ningún tema, incluida la polémica que rodea a Novak Djovokic por lo acontecido en el Open de Australia, a cuenta de su entrada al país sin haberse inoculado las dos dosis contra el coronavirus: "Novak no puede ayudar a un laboratorio con la vacuna y luego no ponérsela. O él sabe cosas que los demás no sabemos o qué es lo que pasa".

El extenista murciano ha zanjado el tema con un mensaje contundente para el serbio: "Si no crees, no crees, pero si quiere jugar los grandes torneos se tendrá que vacunar". Almagro ha sido más cariñoso con el diamante del tenis expañol: su paisano Carlos Alcaraz, de solo 18 años, que se ha propuesto para 2022 alcanzar el top 15 de la ATP. "El límite de Carlos Alcaraz es el cielo", tal y como ha subrayado.

Almagro, a preguntas de algunos de los asistentes al aperitivo, ha reflexionado que "las comparaciones no son buenas", en alusión a la presión innecesaria que desde los medios de comunicación se le puede generar a Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003). "Lo compararía con el inicio de Nadal, Djokovic, Federer o Murray, pero hay que dejarle escribir su historia, no busquemos un nuevo Nadal: tiene derecho a escribir su propia historia porque tiene un futuro que pocas veces se ha visto y no hay límite para él".

Vista aérea de la Sala de Catas de Estrella de Levante, este jueves, durante la celebración del aperitivo con los dos deportistas.

En el duelo de respuestas, lo cierto es que el extenista se ha mostrado más suelto que su compañero de tertulia: Mariano García. El actual récord de España de 800 metros en pista cubierta y flamante subcampeón de España ha dejado destellos de su humildad y su amor incondicional por la pedanía de Fuente Álamo donde nació: Cuevas de Reyllo. "Las ciudades grandes me agobian, lo que más me gusta hacer es dar paseos por el pueblo", tal y como ha subrayado.

Entre las anécdotas, el mediofondista ha recordado sus particulares 'inicios' en el atletismo: "Empecé a correr por un perro que había cerca de mi casa, tenía que huir del perro para que no me mordiera". Durante su conversación con el periodista Juan Caervantes no ha dudado en sincerarse, al admitir que es consciente de que "no puedo vivir" del atletismo: "Este deporte da poco dinero".

Por este motivo, a sus 24 años, la promesa del atletismo español, actualmente cursa CAFD en la UCAM, gracias a una beca que le ofreció la propia Universidad Católica de San Antonio. En las intervenciones de Nicolás Almagro y Mariano García, a pesar de practicar modalidades deportivas distintas, lo cierto es que en lo personal han tenido un punto de encuentro: su "amor" por la Región de Murcia.

Además, ambos han coincidido en señalar que a lo largo de toda su carrera han hecho todo lo posible por no perder sus raíces para "vivir cerca de su familia y amigos".

Próxima cita en abril

El segundo encuentro de los Aperitivos Deportivos Sport Business se celebrará el próximo mes de abril. El lugar escogido será el FCC Business del estadio Cartagonova, con el objetivo de potenciar el turismo, el coworking, las oportunidades de negocio entre empresas y la marca de la Región de Murcia como destino.

Entre los próximos deportistas que intervendrán destacan la piloto Ana Carrasco, campeona del mundo de Supersport 300, o el exseleccionador español José Antonio Camacho, y José Luis Abajo 'Pirri', que pasó a la historia del deporte patrio al conseguir la primera medalla de la esgrima española en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

