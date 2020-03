El CSD y Sanidad estudian el plan para los eventos masivos en el deporte por el coronavirus

Eventos deportivos en todo el mundo están siendo aplazados o cancelados por la propagación del coronavirus. En España no se es ajeno a esta pandemia que está dejando miles de contagiados. En nuestro país ya se ha superado la cifra de 100 enfermos, algunos de ellos en estado grave, y es por eso que el CSD y Sanidad estudian un plan en lo referente a los eventos deportivos masivos.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, ha comparecido en rueda de prensa después de la reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus. Este no ha ocultado que sí existen zonas de riesgo y se ha referido en especial al próximo encuentro de la Champions League entre el Valencia y el Atalanta.

"Ahora hay zonas de riesgo donde no se deben concentrar personas. No tiene sentido que si allí no se pueden concentrar los traigamos a concentrarse aquí -en referencia al encuentro de Champions League entre el Valencia y el Atalanta de la próxima semana-. El Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Sanidad, las comunidades afectadas y las federaciones deportivas deberán decidir. Pronto habrá una decisión y se comunicará", ha comentado Fernando Simón.

Los jugadores del Atalanta celebran uno de los goles del partido REUTERS

Las reuniones se suceden en los distintos ámbitos y también las Federaciones se encontrarán en el Consejo Superior de Deportes (CSD) para recibir la información oportuna sobre la situación en cada una de ellas, ya que con Sanidad mantienen contacto permanente.

La opción de que se comiencen a jugar partidos a puerta cerrada no se descarta, de hecho, en otros países como Italia ya sucede. Este mismo martes, el Real Madrid de Laso visita al Olimpia Milán. Un duelo que se jugará sin público y sin periodistas en la pista, tan solo con la cobertura mínima para poder retransmitir el encuentro de la Euroliga.

