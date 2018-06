El 'Mapfre' se quedó a 17 minutos de la victoria ante un 'Dongfeng' demoledor

El equipo español 'Mapfre' tardará mucho tiempo en olvidar la última etapa de la Volvo Ocean Race 2017-2018 donde, a pesar de lograr la mejor clasificación de la historia, segundo, de un equipo español en una vuelta al mundo, apenas 17 minutos le separaron del triunfo final absoluto.

Nueve meses de competición, once etapas y 48.178 millas náuticas (89.274 km) recorridas decidieron el vencedor, el 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudreleir en esos fatídicos minutos final para el equipo de Xabi Fernández.

El 'Dongfeng' hizo historia ayer por ser el primer equipo con bandera china en ganar la Volvo Ocean Race. Y lo hizo arriesgando tomando una opción (navegar por el este junto a la costa danesa, alemana y holandesa) mientras sus rivales directos, 'Mapfre' y 'Brunel', que partían empatados en el liderato de la general, tomaban la opción oeste (a mar abierto).

Y no la tomaron por casualidad. Charles Caudrelier, que ya había ganado la VOR en la edición 2011-2012 como tripulante del 'Groupama 4' francés de Franck Cammas y su fiel escudero, el navegante Pascal Bidegorry, siguieron atentamente los consejos del meteorólogo en tierra del equipo del equipo, el legendario navegante holandés Marcel Van Triest y esto les llevó a la victoria de la etapa,la primera que conseguían, y a ganar la edición 2017-2018.

Sin embargo, el equipo siempre estuvo en la lucha por las victorias de etapa y anotó siete podios en su camino hacia la victoria general. También fue el barco más rápido los siete equipos de la competición tras las once etapas: 122 días, 20 horas, 39 minutos y 14 segundos.

Caudrelier, de 44 años, reconocía tras la victoria y con lágrimas en sus ojos, que: "No puedo creerlo. Incluso hasta los últimos diez minutos, estaba diciendo que algo iba a suceder. Tuvimos mucha frustración durante los últimos nueve meses, sin poder ganar una etapa y,como patrón, fue realmente difícil".

Añadió que: "Nuestro fantástico equipo no se trató solo de la tripulación. Fuimos el equipo más fuerte porque muchos trabajaron duro detrás de nosotros. Cada vez que comenzábamos una etapa sabíamos que el equipo de tierra había hecho todo por nosotros y por eso me gustaría ofrecerles esta victoria; gracias a todos".

Tras el tercer puesto en la edición 2014-2015, donde tuvieron que abandonar en una etapa por la rotura del mástil y esto les condiciono hasta el final, Caudrelier no olvidó el apoyo de su patrocinador, la compañía china de camiones Dongfeng Motor Corporation, porque: "Confiaron en mí desde el principio y me dieron la oportunidad de dirigir este equipo de ensueño y me siento muy orgulloso por ello. Gracias".

Esta victoria ha tenido un componente añadido en las regatistas femeninas del equipo: la holandesa de 44 años, Carolijn Brouwer, la francesa Marie Riou, hija del mítico Vincent Riou, de 36 años, y la suiza Justine Mettraux, de 31 han sido las primeras tripulantes femeninas en ganar la Volvo Ocean Race en sus 45 años de historia.

La otra cara de la moneda fue el equipo español 'Mapfre'. A pesar de no haber podido materializar la victoria final ha sido con un total de tres etapas (la segunda, tercera y octava) el equipo que más etapas ha ganado en esta edición junto con Brunel (la séptima, novena y décima) y el que ha liderado la flota durante más tiempo.

La campeona mundial y olímpica orensana Támara Echegoyen, 'trimmer' del barco español estuvo a un paso de ser la primera regatista femenina en ganar una vuelta al mundo. Eso quedo en un segundo plano y reconoció que: "Todos sabíamos que salíamos a ganar la prueba y el equipo estaba preparado para ello. Finamente el 'Dongfeng' se llevó el trofeo en esta ocasión, pero han hecho un gran trabajo, por lo tanto también es muy merecido".

Echegoyen tuvo una gran sorpresa la presencia, junto a su familia, de su compañera de equipo olímpico Berta Betanzos."Sabía que vendría mi familia, pero ver a Berta también en el pantalán es un gran apoyo", explicó.

El barcelonés Joan Vila, navegante del 'Mapfre' y que ganó la Volvo Ocean Race en la edición 2001-2002 con el 'Illbruck' alemán no ha ocultado que: "Cuando estás a las puertas de conseguirlo, un segundo al final te sabe a poco, pero yo creo que tenemos que celebrarlo y saber que hemos hecho una gran regata".

"La clave de haber llegado con opciones hasta el final fue haber sido todos una 'piña' y haber seguido juntos desde el principio, sin hacer muchos cambios y continuar aprendiendo a medida que fue avanzando la regata", ha concluido.

El cierre de esta edición llegará el próximo sábado, día 30, con la regata en puerto de La Haya (13:30 horas), ya totalmente intranscendente.