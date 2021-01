Hablar de destinos fuera de España o de viajes más allá de nuestra Comunidad Autónoma parece casi algo inimaginable en este 2020 marcado por la pandemia del Covid-19. Precisamente por eso los expertos de Lonely Planet han decidido dar un cambio radical a su tradicional lista de mejores destinos con la que cada año inspiran a miles de viajeros.

Esta vez más allá de los clásicos viajes y destinos, lo que han propuesto en esta nueva lista de 'Best in Travel 2021' son experiencias únicas por todo el mundo. Un nuevo ranking muy diferente a los anteriores con el que han tratado de adaptarse a esa nueva mentalidad de los viajeros que ha propiciado la pandemia.

Una gran selección de lugares, personas, planes o proyectos innovadores que de alguna manera han sabido comprometerse con la sostenibilidad, la comunidad o la diversidad. Y entre los que encontrarás, desde la mejor ruta sostenible en tren por los paisajes de Canadá, hasta los alojamientos rurales que los aldeanos de Kazajistán ofrecen ya a los turistas o uno de los mejores destinos para todas las edades y gustos que encontramos en nuestro propio país y concretamente en la Isla del Hierro.

Todas y cada una de estas experiencias te ayudarán a planear, pero sobre todo a soñar con esos próximos y futuros destinos. Aquí te contamos 30 experiencias únicas que no te puedes perder en 2021, según Lonely Planet.

Experiencias sostenibles

La mejor voz de la sostenibilidad: Soraya Abdel-Hadi

A través de su blog y su cuenta de Instagram, Soraya Abdel muestra a sus miles de seguidores como su pasión por viajar se puede combinar también con la sostenibilidad. Y para esta bloguera y viajera, la sostenibilidad no solo está en saber elegir el destino, sino también en ser conscientes de cada decisión que tomamos cuando estamos dentro de él. De eso dependerá que podamos minimizar nuestra huella porque como ella misma asegura " si eliges irte de viaje, adonde sea, siempre dejarás tu huella".

La mejor ruta meditativa: Le Vie di Dante

Le Vie di Dante ("los caminos de Dante") es una ruta meditativa en la que podremos seguir los pasos del famoso poeta italiano y que nos llevará desde su tumba en Rávena hasta su casa natal en Florencia. Pueblos cimenos de color miel, castillos medievales, Iglesias románicas, bosques, cascadas o montañas, nada de esto faltará a lo largo de este recorrido perfecto para respirar, disfrutar del silencio y relajarse con cada paisaje.

El mejor programa de protección animal: Ruanda

El programa Internacional de Conservación de Gorilas ha conseguido salvar a una de las últimas poblaciones de gorilas de montaña que quedan en nuestro planeta y que se encontraba gravemente amenazado y además ayudar a crear un nuevo programa para la protección sostenible de la fauna salvaje. Hoy en día unos 600 gorilas viven gracias a este programa de protección entre el bosque montañoso y los picos de las montañas de Virunga que bordea Ruanda.

El mejor destino emergente: Las islas Antigua y Barbuda

Estas islas caribeñas han hecho de la transición ecológica una prioridad vital. Y es que desde que fueran devastadas por el huracán Irma en el 2017, ambas islas han dado pasos gigantescos para promover la sostenibilidad por todo el país. Algunos de ellos tan importantes como prohibir los productos de plástico y poliestireno extruido, además de establecer una serie de hoteles, resorts y negocios respetuosos con el medio ambiente que han denominado el ‘Corredor verde’.

La mejor ruta en tren: Rocky Mountaineer (Canadá)

El tren Rocky Mountaineer ha dado pasos decisivos para reducir sus emisiones de carbono, además de aumentar el reciclaje a bordo y asociarse con organizaciones que protegen la fauna local. Un viaje perfecto para disfrutar del confort y del lujo, pero también ideal para los viajeros más aventureros sobre todo por ese paisaje repleto de montañas rocosas, profundos valles, todo tipo de fauna, ríos alimentados por glaciares o por sus bosques pluviales impenetrables, que este tren ayuda a preservar.

El mejor destino gastronómico: Grecia

Grecia es uno de los destinos gastronómicos más sostenibles del mundo desde hace siglos y todo gracias a sus mercados de productos ecológicos, sus finas hierbas locales, su marisco o su pescado fresco. Y es que si en algo son expertos los griegos es en preparar los platos más espectaculares y sencillos con hortalizas o aceitunas que ellos mismos cosechan y con los mejores productos locales.

La mejor ruta ciclista: Virginia Mountain Bike Trail

Con una mezcla entre senderismo y cicloturismo, la Virginia Mountain Bike Trail es toda una aventura perfecta para que los más aventureros recorran los mejores paisajes del sur de Estados Unidos. Un recorrido de casi 500 millas que te llevará a través de las montañas de la Blue Ridge Mountains de Virginia y a recorrer un cuarto de la famosa ruta Appalachian Trail. La mejor forma para disfrutar de la aventura en una zona menos masificada y respetando el medio ambiente.

El mejor alojamiento: Grootberg Lodge (Namibia)

Este alojamiento situado en la bella meseta Etendeka, fue el primer resort turístico propiedad de la comunidad que se creó en Damaraland, Namibia. Pero lejos de ser un alojamiento turístico más, el Grootberg Lodge es un alojamiento de bajo impacto que colabora con la conservación de las poblaciones de leones y rinocerontes negros a través del empoderamiento de la comunidad.

La mejores islas: Palaos

Las medidas preventivas, las políticas progresistas y el compromiso de los visitantes han situado a Palaos a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental. Un total de 576 islas de arena blanca situadas a cientos de kilómetros del país más próximo y en el lugar más remoto del Océano Pacífico.

El mejor destino urbano: Gotemburgo (Suecia)

A la cabeza del Global Destination Sustainability Idex, esta ciudad ha apostado por introducir todo tipo de medidas sostenibles para conseguir no depender de los combustibles fósiles en el 2030. Desde su transporte público que funciona con energía renovable, hasta las credenciales ecológicas de sus restaurantes o incluso edificios construidos con botellas recicladas, todo Gotemburgo está orientado ya a la sostenibilidad.

Experiencias en comunidad

La mejor ruta: Ciudades Invisibles (Reino Unido)

Esta empresa británica se dedica a formar a personas que han vivido en la calle, con el fin de ofrecerles la oportunidad de convertirse en guías turísticos de su propia ciudad con todo tipo de rutas a pie. Una oportunidad también para que los viajeros puedan adentrarse y conocer la ciudad desde una perspectiva única y presentado por alguien que ha hecho de la ciudad su hogar.

El mejor alojamiento: Kazajistán

Con el apoyo de la Asociación de Turismo de Kazajistán, los aldeanos del país se forman para ofrecer estancias turísticas en sus propias casas particulares. Una oportunidad única para estimular la economía rural y a la vez perfecta para que los viajeros disfruten de experiencias kazajas mucho más auténticas.

La mejor inmersión en la cultura local: Islas Feroe (Dinamarca)

El gran sentimiento de comunidad en este remoto archipiélago hace que los visitantes que se deciden a conocer estas islas consigan sentirse como en casa y es que los lugareños ofrecen desde turismo personalizado, hasta incluso sus casas particulares o también acogen a voluntarios para arreglar senderos y preservar sus maravillosos paisajes.

La mejor revitalización: Medellín (Colombia)

La que fuera la ciudad más peligrosa del mundo ha pasado a convertirse en los últimos años en una de las más innovadoras rompiendo con todos los estereotipos y gracias a su revitalización comunitaria. Una revitalización que ha convertido antiguos barrios en circuitos de graffiti o incluso en zonas perfectas para disfrutar de las mejores delicias culinarias, como la Zona Rosa donde es posible disfrutar de la mejor comida hasta altas horas de la noche.

El mejor senderismo: Tesfa Tours (Etiopía)

Las excursiones que organiza Tesfa Tours son rutas muy especiales por los increíbles paisajes de Etiopía como protagonistas y además organizadas por lugareños que alojan en sus aldeas a los viajeros. Una manera más de hacer que todos los beneficios vayan directos a la comunidad.

La mejor recuperación de la naturaleza: Australia

Australia ha pasado una de las peores temporadas de incendios forestales de la historia y sus bosques pluviales, las costas zafiro y la fauna endémica han sido los grandes afectados. Pero gracias a diferentes proyectos comunitarios y planes de recuperación, la fauna, la flora y el paisaje australiano comienzan a resurgir de sus cenizas. El turismo también tendrá un papel vital en esta recuperación con operadores como Echidna Walkabaout Tours y Australian Wildlife Journeys, que ayudan a la recuperación de los koalas. En sus rutas los viajeros plantan árboles, retiran maleza y llevan a cabo estudios de biodiversidad en los hábitats de la zona.

La mejor voz: Hesham Moadamani, Berlín (Alemania)

Hesham Moadamani es el encargado de guiar a los viajeros por Berlín a través de Refugee Voices Tours, pero incorporando además su experiencia personal como refugiado huido de la guerra civil Siria. Una forma diferente de conocer Berlín, en la que Hesham hace paralelismos entre el actual conflicto sirio y la historia de la emigración en Alemania. Refugee Voices Tours se dedica precisamente a ayudar a que los miles de refugiados huidos de la guerra civil Siria que en 2015 llegaron a Europa, puedan convertirse en guías ofreciendo rutas guiadas por distintas ciudades europeas.

El mejor espacio: Footprint Café, Siem Reap (Camboya)

Una mezcla de cocina saludable jemer y un singular enfoque del cotrabajo es la receta clave de esta iniciativa de Siem Reap. En concreto Footprint Café, fue fundado por la británica Georgina Hermmingway en 2016 y es regentado por lugareños. En este espacio podrás disfrutar tanto de los platos de cocina jemer más sabrosos de la ciudad, como de un moderno espacio de cotrabajo con importantes descuentos para las empresas emergentes camboyanas que quieran crecer.

El mejor proyecto: Red de ecoturismo de Burren (Irlanda)

La Burren Eco Tourism Network ha unido a más de 70 negocios locales para convertir al Geoparque irlandés y los acantilados de Moher en líder global del turismo sostenible. A través de varias campañas, esta red ecoturística comunitaria se dedica a impulsar el turismo slow, el compromiso con lo local y una mayor responsabilidad por el entorno.

La mejor voz expatriada: Georgette Jupe, ‘Una chica en Florencia’

El blog de Georgette Jupe llamado ‘Girl in Florence’ (“Una chica en Florencia”), es capaz de convertir a cualquier lector en viajero con una conexión más íntima con esta ciudad italiana y a través de la mirada de artistas, artesanos locales, tiendas independientes y expatriados. Lo que hace del blog de Georgette algo tan especial es sobre todo su inmersión en la comunidad local y esa capacidad de mostrar una cara de Florencia que no es tan fácil de ver para los turistas. Y no se nos ocurre nadie mejor para contarlo que esta estudiante de Los Ángeles que decidió pasar un año para estudiar en Florencia y que tras quince años viviendo allí, ha hecho de esta ciudad su verdadero hogar.

Experiencias en diversidad

La mejor voz emergente: Gabby Beckford

Después del éxito que ha tenido su blog ‘Pack Light’, Gabby Beckford se ha encargado de crear una red de jóvenes viajeros llamada ‘Young Traveler’s Network’ y de cofundar la Black Travel Alliance para motivar así a la generación Z a conocer mundo y a aumentar la representación de personas negras en la industria del turismo.

El mejor destino accesible: Costa Rica

Costa Rica se ha convertido en los últimos años en el paraíso para las personas con movilidad reducida y que usan silla de ruedas y es que estas podrán explorar tanto bosques pluviales, como disfrutar de las playas de arena blanca o también de todo tipo de aventuras adaptadas, como el surf o las tirolinas. Además cuenta con una ley que obliga a los hoteles y espacios públicos a tener unos mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad.

El mejor destino multigeneracional: El Hierro (Islas Canarias)

A pesar de ser la segunda isla más pequeña de las Islas Canarias y una de las menos conocidas, en los últimos años, este paraje ha pasado a ser uno de los destinos preferidos por los viajeros españoles pero también de los de otros muchos países. ¿La clave del éxito? La singular belleza de sus paisajes, su clima apacible y su consciencia medioambiental enamoran a viajeros de todas las edades y gustos.

La mejor comida autóctona: Hiakai en Wellington (Nueva Zelanda)

La principal misión de la aclamada chef de Hiakai, Monique Fiso, en Wellington es la de hacer que los productos autóctonos y las técnicas de cocina indígenas sean un motivo de orgullo para todos los ‘kiwis’. Esta chef de 33 años ha sido la encargada de que todos los ingredientes y tradiciones culinarias autóctonas se hayan poco a poco integrado en las mejores cocinas del país. Pero sin duda, lo mejor es que no es necesario viajar hasta Nueva Zelanda para saborear la cocina de Fisio, ya que esta joven ha publicado un libro titulado ‘Hiakai’, con nada menos que 30 recetas de cocina.

La mejor voz por la diversidad: Jeff Jekins y su blog Chubby Diaries

Jeff Jenkins es el creador de Chubby Diaries, un blog que aporta todo tipo de información práctica para los viajeros de talla grande y que también se encarga de darles visibilidad. Un blog diferente con el que Jenkins ha decidido mostrar al mundo que las personas de talla grande también aman viajar y donde además de inspiración, no falta información práctica de cada destino o todo tipo de recomendaciones sobre productos para gente como él.

Las mejores rutas inclusivas: Wheel the World

Personas con discapacidad que exploran el mundo sin límites a eso es a lo que se dedica la agencia de viajes californiana Wheel the World ofreciendo todo tipo de experiencias viajeras a estas personas y con más de 30 destinos a elegir. Desde descubrir el Machu Pichu hasta saltar en paracaídas, no hay sueño que esta agencia de viajes no se encargue de hacer realidad.

La mejor voz LBTBIQ+: Karl Krause y Daan Colijin

Los fundadores de Couple of Men, Karl Krause y Daan Colijin, se encargan de ofrecer todo tipo de información sobre destinos amigables con la comunidad LGTBIQ+, así como de inspirar y motivar a viajeros gays de todo el mundo y también a quienes todavía andan en busca de su identidad de género o su orientación sexual. Contenidos interesantes, las mejores fotografías, destinos, alojamientos, restaurantes, bares, actividades o excursiones. Todo esto y mucho más, es lo que podrás leer en este blog de ‘Couple of Men’.

La mejor historia poco conocida: Sea Islands (Estados Unidos)

El aislamiento de las islas de la costa sureste de Estados Unidos permitió a los pueblos Gullah y Geechee preservar el patrimonio cultural africano más completo del país. Esta cadena de islotes mareales conocida como Sea Islands, se extiende a lo largo de la costa sureste de Estados Unidos desde Carolina del Norte hasta Florida. Dentro de estas pequeñas comunidades, los descendientes de los esclavos procedentes de África central y África occidental se han encargado de preservar a lo largo de los años una combinación única de patrimonio africano y que actualmente es considerada como la más intacta de todas las comunidades afroamericanas.

La mejor diversidad cultural: San Diego (California)

Esta ciudad playera del sur de California es una ciudad fronteriza moderna en la que la diversidad se ha convertido en una constante, sobre todo por las influencias de las comunidades nativas, españolas, mexicanas y estadounidenses. Esto unido a su clima templado, sus preciosas puestas de sol y la cantidad de posibilidades de las que dispone para hacer excursiones a pie o rutas en bicicleta, evidencian por qué los habitantes de San Diego tienen tantas razones para estar felices.

El mejor destino acogedor: Ammán (Jordania)

Las tradiciones levantinas y beduinas son el origen de esa famosa hospitalidad jordana con la que se identifica tanto la capital del país, Ammán. Esta ha florecido como el gran centro intelectual y artístico de Oriente Medio y con la ayuda de una gran eclosión creativa. Una serie de cambios que han hecho que cada año miles de viajeros decidan visitar el país por primera vez y acaben completamente enamorados de esta ciudad.

