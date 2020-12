Para saber cuántos países hay en el mundo en la actualidad, la referencia más fiable es contar con el número de Estados integrados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ella, hay 193 Estados miembros además de dos Estados observadores que no son miembros: Palestina y la Santa Sede. Así, serían 195 Estados.

España ingresó en la ONU el 14 de diciembre de 1955. Posteriormente, el número de países de la ONU ha ido creciendo, a la vez que nuevos países nacían y pasaban a formar parte de la organización. Sin embargo, no se trata de la única organización universal, y según la que se tome por referencia, habrá más o menos Estados reconocidos como miembros. Continúa leyendo para conocer mejor el mapa del mundo y los países de Europa y del mundo. ¡Vamos allá!

El mapa del mundo según distintas organizaciones

En el caso de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, compiten atletas de 206 nacionalidades, pues son los territorios que hay con un comité olímpico nacional reconocido. Pero estos comités no corresponden solo a Estados, sino también a territorios dependientes de otros, como es el caso de Hong Kong, las Islas Vírgenes, Aruba o las Islas Caimán.

En el caso de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), son 211 las naciones que compiten, dos menos que en el caso de la Federación Internacional de Baloncesto, que llega a las 213 naciones. Además de estas organizaciones deportivas, hay otras que llegan a contar con 250 Estados, como demuestran los códigos ISO. Esta lista reconoce 250 nombres entre los que se incluye Gibraltar, Puerto Rico, Groenlandia o la Polinesia francesa que no constituyen Estados propios.

Más allá de las distintas organizaciones internacionales, para que un Estado sea aceptado dentro del derecho internacional para ser considerado como tal, debe cumplir estos cuatro requisitos: tener territorio propio, una población estable, estar bajo el control de un Gobierno y contar con el reconocimiento de otros Estados en la ejecución de sus funciones.

Sí, hay multitud de territorios que cuentan con estas cuatro características, pero no han logrado integrarse en las Naciones Unidas. Es el caso, por ejemplo, de Kosovo o Taiwán. En muchos casos, el único motivo por el que estos países no forman parte de las Naciones Unidas es por cuestiones políticas. Además, hay varios Estados dentro de la institución que no tienen un reconocimiento universal, como Israel, China o Armenia.

En definitiva, diversas organizaciones han incluido territorios dependientes en sus listados de naciones, pero el criterio más extendido para saber cuántos países hay en el mundo es según el número de miembros de la ONU.

Listado de todos los países oficiales del mundo en 2020

En la actualidad, hay en el mundo 194 países soberanos reconocidos por la ONU con su propio gobierno y completa independencia. Son los siguientes:

Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudita Argelia Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Baréin Bélgica Belice Benín Bielorrusia Birmania/Myanmar Bolivia Bosnia y Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Catar Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Grecia Guatemala Guyana Guinea Guinea ecuatorial Guinea-Bisáu Haití Honduras Hungría India Indonesia Irak Irán Irlanda Islandia Islas Marshall Islas Salomón Israel Italia Jamaica Japón Jordania Kazajistán Kenia Kirguistán Kiribati Kuwait Laos Lesoto Letonia Líbano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macedonia del Norte Madagascar Malasia Malaui Maldivas Malí Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Micronesia Moldavia Mónaco Mongolia Montenegro Mozambique Namibia Nauru Nepal Nicaragua Níger Nigeria Noruega Nueva Zelanda Omán Países Bajos Pakistán Palaos Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Perú Polonia Portugal Reino Unido República Centroafricana República Checa República del Congo República Democrática del Congo República Dominicana República Sudafricana Ruanda Rumanía Rusia Samoa San Cristóbal y Nieves San Marino San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Santo Tomé y Príncipe Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Surinam Tailandia Tanzania Tayikistán Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tobago Túnez Turkmenistán Turquía Tuvalu Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Yibuti Zambia Zimbabue

Conclusión

La Ciudad del Vaticano actúa como miembro observador en la ONU, pero no deja de ser un país completamente reconocido e independiente. Por otro lado, el Estado de Palestina también es miembro observador, pero no puede ser incluido como país soberano porque su reconocimiento está limitado y no es un país independiente por completo, pues parte de él está bajo ocupación israelí.

Si tenemos en cuenta los países por continentes, los países de Europa en el mapa del mundo son 50, América cuenta con 35 países, Asia con 48, África está compuesta por 54 países y Oceanía por 14. Pero algunos, como hemos dicho, no forman parte de la ONU.

