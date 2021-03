En España, los perros son la mascota más elegida por todos. Sin embargo, a pesar de convivir a diario con ellos, hay muchas cosas sobre la alimentación de los perros que aún desconocemos, tanto en lo que tiene que ver a los piensos como en los snacks o premios. Además, también es necesario conocer cuestiones comportacionales en lo que tiene que ver a esta alimentación, por ejemplo... ¿Por qué tu perro esconde comida por la casa? Esta es una cuestión que vamos a responder aquí, según Experto Animal.

¿Por qué mi perro esconde la comida?

En primer lugar, a la pregunta "¿por qué mi perro esconde la comida?" habría que responder que hay varias razones por las que cuales esta conducta puede darse. En principio, en la mayoría de los casos responde a un patrón de conducta normal vinculado a la supervivencia. Aquí te presentamos las más habituales, según Experto Animal:

1. Para proteger la comida

En primer lugar, puede ocurrir que tu perro sienta necesidad de "proteger" su comida. Principalmente, de asegurarse de que otros animales de la casa no se coman lo que le pertenece. Puede ocurrir que el perro intente comerse muy rápido su comida o la guarde porque otras mascotas del hogar no estén saciadas con su comida y traten de comerse la suya. Para proteger la comida, recomendemos comederos con tapa:



Comedero con tapa

2. Adoran esa comida

En segundo lugar, puede que tu perro únicamente se guarde aquellos "snacks" o "premios" que le das y le encantan, es decir, que este comportamiento se vincule únicamente a situaciones concretas o alimentos concretos.

3. Entorno inadecuado

También puede ocurrir que el entorno en el que el perro come no le resulta lo suficientemente cómodo o confortable. En este sentido, es importante encontrar un sitio que no sea ruidoso, ni muy tránsito y de la misma forma, que no esté aislado. Al igual que es necesario determinar si a tu perro le gusta comer acompañado o en soledad.

4. Alimentación inadecuada

Además, debes barajar la posibilidad de que tu perro no esté comiendo lo suficiente. Lo que ocurre por lo tanto es lo siguiente: Al no comer suficiente, pasa hambre y necesita dosificarla durante el día, motivo por el cual la esconde.

5. Experiencias negativas en el pasado

Vinculado a lo anterior, puede que el perro también haya pasado por experiencias pasadas en las que haya pasado hambre. Esta es una opción posible únicamente si tu perro ha sido adaptado de otro lugar en el que había sido tratado mal o incluso fue abandonado.

6. Juego o aburrimiento

Finalmente, dos razones muy posibles son: quiere jugar o se aburre. En este caso, tenemos que intentar darle juguetes para que pueda jugar y estimularle lo suficiente para que no quiera jugar con la comida.

