El chihuahua es una de las razas de perros más conocidas en todo el mundo, y también en España, además de por ser una de las razas de perros más pequeñas y recomendables para tener en un piso, también por su marcado carácter, sus ganas de jugar, su alegría, su inteligencia y su gran valor. Una de las razas de perros más populares e inteligentes, que hoy te invitamos a conocer un poquito más. Tanto si tienes un perro chihuahua como compañero de vida, como si estás pensando en adoptar uno, aquí te descubrimos diez curiosidades sobre estos pequeños y carismáticos animales que seguro no conocías. ¡Toma nota!

10 curiosidades sobre los chihuahuas que desconocías

1. Es el perro más pequeño del mundo

Tanto en altura como en longitud, el chihuahua es la raza de perro más pequeña del mundo. Por lo general no suelen alcanzar los 3 kg de peso ni tampoco superar los 20 cm de altura. Esta es una de las razones por las que esta raza suele ser una de las favoritas para vivir en un piso pequeño, ya que gracias a su tamaño pueden adaptarse perfectamente a vivir en este tipo de espacios pequeños.

2. Son los perros más valientes e inteligentes

Que su pequeña estatura no te engañe porque si por algo destaca esta raza, es por ser una de las más valientes e inteligentes. Los chihuahuas son perros vigilantes, valientes, inteligentes y dóciles. Además, les gusta crear vínculos afectivos fuertes con sus dueños, por lo que es normal que se muestren muy apegados a ellos y también que intenten llamar la atención o incluso sean celosos.

3. Tiemblan y no solo por frío

Otro de los aspectos característicos de los chihuahuas son los temblores. Al igual que los humanos, también pueden llegar a temblar por frío y lo cierto es que ese temblor suele ser una manera de aumentar la tasa metabólica y calentarse, ya que cuentan con una capa muy fina de pelo. Una de las razones por las que es habitual ver a esta raza de perros con chaquetas y mini abrigos.

Pero además del frío, también hay otros muchos factores que pueden provocar esos temblores, entre ellos los nervios, un exceso de energía o incluso otras muchas causas que tendremos que tener en cuenta y que podrían también ser la causa de que tu chihuahua tiemble.

4. Son una de las razas más longevas

Por lo general los perros muy pequeños suelen vivir muchos años y esta es una norma que por lo general se cumple en el caso de los chihuahuas. Y es que, esta raza de perros puede llegar a vivir hasta los 20 años teniendo una vida saludable y tranquila.

5. Problemas cardiacos

A pesar de ser una de las razas con mayor esperanza de vida, lo cierto es que los chihuahuas también tienen una alta probabilidad de sufrir problemas cardíacos. Por lo que si tu perro presenta tos, dificultad respiratoria, debilidad, náuseas, vómitos o incluso un cambio drástico de comportamiento, no dudes en llevarlo a un veterinario para descartar cualquier tipo de problema cardíaco o enfermedad hereditaria.

6. Es multicolor

Los chihuahuas son un perro con un comportamiento y personalidad únicos, pero también destacan por su apariencia. Y es que además de su pequeño tamaño, esta raza destaca por presentar una amplia gama de colores, hasta el punto de que hay dueños que pueden incluso no saber de qué color es realmente su mascota, debido a la gran cantidad de colores que puede llegar a incluir cada uno de estos pequeños animales. En la actualidad de conocen más de 30 colores y 11 marcas o manchas diferentes en esta raza, aunque el negro, el chocolate, el leonado, el blanco y el azul son los colores principales.

7. Origen Tolteca

Aunque los perros chihuahua tienen un origen incierto, lo que sí se conoce es que provienen de una raza antigua denominada “Techichi”, la cual se cree que era un tipo de perro salvaje que fue capturado y domesticado en la época de la civilización Tolteca. Son muchas las teorías apuntan a que los antecesores del chihuahua actual vivieron en Tula, estado de Hidalgo (México).

8. Prefieren la compañía de su misma raza

Los chihuahuas se entienden mejor con los de su misma especie y prefieren pasar más tiempo con otros chihuahuas que con otra variedad de razas. Aunque podrían relacionarse con todo tipo de perros o incluso con gatos, siempre preferirán a otros Chihuahuas para socializar.

9. No necesitan mucho ejercicio

Otra de las razones por la que es uno de los perros favoritos, además de porque puede adaptarse a vivir fácilmente en un piso y porque se adaptan muy bien a distintas climatologías, es porque no necesita hacer mucho ejercicio diario. De hecho, se recomienda no superar los 20 o 30 minutos de paseo diario para que no se agoten o sufran cansancio excesivo.

10. Su nombre real no es Chihuahua

El nombre real de esta raza de perros es “Chihuahueño” que significa “lugar árido y arenoso” en tarahumara. Esta raza de perros es denominada como chihuahua porque este es el mismo nombre de la ciudad de México en la que se encontraron.

