En España, según los datos que publica la Fundación Affinity sobre abandono animal en 2020 son ligeramente esperanzadores, si bien queda muchísimo trabajo por hacer. En los datos relativos a los cánidos, el porcentaje de abandonados desciende un 11,5%, situándose en un total de 162.000 perros. Sin embargo, para los gatos la cifra ha aumentado un 0,6%, con 124.000 de felinos en la calle.

El 25% de los abandonos animales en 2020 se debió a factores económicos

El factor económico se sitúa, por primera vez en los últimos años, como la primera causa del abandono de animales, seguido de camadas no deseadas (14%) o comportamiento del animal (12%). Estos datos sirven para los dos tipos de animales.

Desde Bissell España nos hablan de las 6 maneras en las que se puede ayudar a disminuir estas cifras, desde la obvia adopción pasando por otras menos comprometidas como la concienciación sobre la situación del abandono animal.

¿Quién no se acuerda de aquella campaña de “Él nunca lo haría. No lo abandones”? Este eslogan nace a raíz de un comportamiento que se volvió habitual entre aquellos que se encontraban con que su mascota no era bien recibida en el destino que habían elegido de vacaciones. Con el paso de los años, los motivos del abandono han evolucionado a la par de la situación social: desde el arrepentimiento al no tener presupuesto para mantener a la mascota.

Durante los meses de confinamiento se reducen las cifras, aunque en verano vuelve a apreciarse la tendencia al alza, como viene siendo costumbre.

6 maneras en las que puedes ayudar a reducir el abandono animal

1. Adopta, no compres

Es lo primero y más importante que puedes hacer: si estás pensando en ampliar la familia, no compres. Las protectoras siempre se encuentran en situación límite. «Si quieres algún animal de algún tamaño específico, seguro que puedes investigar y viajar a la provincia que sea», aconseja Gerardo Montoiro, gerente de BISSELL España. Pero no compres.

Cuando ya tengas al animal, ponle microchip. En perros es, a día de hoy, obligatorio pero no así en felinos. Si adoptas un gato, asegúrate de que se encuentra correctamente identificado. Aunque no salga de tu casa, si se escapa, será más fácil dar con él.

2. Esteriliza

Como ya hemos visto, una de las grandes causas del abandono es la tenencia de camadas no deseadas. Recuerda que, si no esterilizas a tu mascota, puede tener una descendencia numerosa y esos pequeños acabarán en la calle tarde o temprano.

3. Edúcalos

Para evitar esas escapadas furtivas y problemas de convivencia (con otros animales y con humanos), hay que darle unas pautas, especialmente si hablamos de un perro, puesto que socializará más a menudo que un gato.

4. Conoce la normativa relativa a la tenencia de mascotas

Sabiendo qué cosas puedes y cuáles no debes hacer y en qué condiciones debes tener a tu mascota para que se encuentre dentro de la legalidad serás más consciente de la responsabilidad que supone.

5. Conciencia y difunde el mensaje

Es la mejor manera de llegar a todo el mundo: siendo activistas en nuestro día a día. Habla de las ventajas de tener a tu mascota esterilizada, del amor que recibes desde que decidiste adoptar a ese perro o gato que te ha robado el corazón.

Adquirir una mascota es un compromiso a largo plazo. Una decisión que debe ser meditada y consensuada entre todos los miembros de la familia puesto que, clichés aparte, ésta se convertirá en una más.

