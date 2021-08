"Todo el mundo cree saber de Lorca": por qué la política debería dejar de utilizar la figura del poeta

A los 85 años del fusilamiento de Federico García Lorca, el poeta granadino sigue estando en el foco de la polémica. Partidos políticos y colectivos le usan como icono y otros se apropian de su voto. Y aunque Lorca nunca quiso ser símbolo de nada ni bandera de nadie, sí es miembro del club de los poetas malditos.

Su figura traspasa fronteras y no se difumina con el paso de los años, una de las razones que ha impulsado los homenajes en su honor al celebrarse la fecha representativa de su muerte, que en algunos casos han sido tildados de propaganda y oportunismo político. Desde miembros de VOX o PSOE que afirmaban que el voto del poeta les pertenecería hasta la manipulación de fotografías para reflejar la relación homosexual entre el genio y Dalí.

Laura García Lorca, sobrina del poeta y una gran protectora y difusora de su figura nos condece su opinión al respecto. "No me parece bien que nadie recurra a Lorca para su propio beneficio. Siempre para el mayor conocimiento de su riquísima obra, y también para denunciar su vil asesinato y el de todas las víctimas de la represión franquista", afirma. Aunque sobre la toma del colectivo LGTBI de la figura del poeta como símbolo, expresa que le parece "legítimo que cualquier sector marginalizado mire a Lorca como referente, y en particular el LGTBI".

Precisamente es la propia Laura la que destaca un homenaje hecho con mimo y respeto, y del que habría que aprender en fechas tan puntuales como el pasado 18 de agosto. Se refiere a la película La Novia de Paula Ortiz, materializó la obra de Lorca con elementos como el movimiento, las luces, miradas y la resonancia de la musicalidad de su palabra. Al igual que la aplaudida visión de Juan Diego Botto en Una noche sin luna.

Para Ortiz las controversias en esta fecha tan marcada son algo completamente absurdo. " Estoy muy en contra de la instrumentalización de la cultura por parte de la política o cualquier otro interés. La figura de Lorca no tiene que ver con su voto, que en cualquier caso sería un voto íntimo y secreto. Nos podemos imaginar cuál sería, pero considero que no es ni debe ser nunca el punto de luz con el que Lorca alumbra nuestra cultura", afirma la directora.

Lorca en la huerta de San Vicente, Granada, en 1935. Fundación Lorca

Por su parte, el catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid y especializado en el poeta Emilio Javier Peral Vega va más allá a la hora de profundizar en las últimas polémicas lorquianas. "Con Lorca se produce un fenómeno bastante paralelo a los mitos de la cultura popular. Todo el mundo cree saber de Lorca y se cree en la legitimidad de opinar sobre él. Esto tiene su pros y sus contras: por un lado, demuestra que además del legado que nos dejó ha pasado a formar parte de la cultura popular, pero el lado negativo de esto es que las opiniones son viscerales e infundadas".

¿Votaría Lorca a Vox?

La diputada de VOX en el Congreso y Secretaria General del GPVOX, Macarena Olona, incendiaba las redes con unas afirmaciones pintorescas. "Hoy, en España, la bandera por la que moriría asesinada #MarianaPineda sería la española. Hoy, en España, Federico García Lorca votaría a Vox".

Además, Olona recordaba algunos de los versos del poeta y para relacionarlos con el patriotismo español. "En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida", recogía en su red social.

Leyendo los comentarios me pregunto, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llevar su odio?



Hoy, en España, la bandera por la que moriría asesinada #MarianaPineda sería la española.



Hoy, en España, Federico García Lorca votaría a @vox_es.



Su memoria es apolítica. No la ensuciéis. https://t.co/SPjUHTsOST — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 19, 2021

Pocos días después, Mireia Borrás se unía a su compañera de partido y afirmaba refiriéndose al poeta que "ese hombre hoy votaría a Vox porque amaba España". Parece que las figuras históricas de la cultura española se toman y dejan con ligereza. El periodista Aníbal Malvar lo dijo alto y claro durante la entrevista con EL ESPAÑOL en la presentación de su libro Lucero: "Nuestros políticos más fachas citan hoy a Lorca constantemente. Pienso en ese candidato del PP en las andaluzas… o Vox. Lo han citado hasta equivocadamente. El fascismo terrible y sangrante que hubo en otro tiempo ya no existe, o ha cambiado de forma, ahora tiene otras maneras".

Pedro y Federico

Dejando de lado el viral "In Spain we say: 'Estamos a las duras y a las maduras'" pronunciado en la visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz y que las redes sociales vinculaban de forma intuitiva a la canción de Rigoberta Bandini, Pedro Sánchez ha sido noticia también por el homenaje del poeta.

El pasado 18 de agosto, el PSOE reivindicaba en Granada la figura de Federico García Lorca y el resto de víctimas de la Guerra Civil en un acto homenaje donde defendieron la pertinencia de la nueva Ley de Memoria Democrática.

En este mismo acto, el ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños aseguraba que hacer un homenaje a Federico es hoy más actual y contemporáneo que nunca. "Hoy Lorca es el PSOE, porque es lo que defendemos: la diversidad, la democracia y la libertad", afirmaba el ministro al recordar que la muerte del poeta estuvo marcada por su homosexualidad e ideas socialistas. Unas declaraciones que desataron la polémica. "¿Se estaba apropiando el PSOE de la figura de Lorca?", se podía leer en redes sociales.

Federico García Lorca recitando su poesía.

Peral Vega expresa que el problema es la contemporaneidad del tweet: "La política se ha convertido en una especie de altavoz de noticias continuas, donde parece que todos tenemos que dar nuestra opinión. Los políticos se sienten en la necesidad de expresar su posicionamiento respecto a una efeméride que les puede tocar desde un punto de vista humano, pero sobre la que en la mayor parte de los casos tienen muy poca idea. Esa necesidad de opinar tiene que ver con la víscera", expresa.

"¿Que a Lorca se le ha utilizado ideológicamente? Bueno, pero es que fue asesinado por los fascistas y por varias razones. Por su enorme fama internacional, por ser un símbolo de la España que empezaba a salir de la República, por ser homosexual y porque, como decía uno de sus asesinos, “este ha hecho más daño con la pluma que muchos con la espada”, comentaba Aníbal Malvar.

Gala borrada

Aunque el feminismo ha hecho un gran esfuerzo por recuperar aquellas mujeres que, aunque se encontraban detrás de sus parejas, fueron esenciales en su trayectoria vital y profesional. Parece que en la última controversia en torno a Gala se ha caído en la misma trampa de siempre. Muchos han denominado de "un grave error" que la cuenta LGTBI del Gobierno publicase una fotografía en la que se borraba a Gala de una de las estampas de la pareja más icónicas para añadir en la imagen a Lorca junto a Dalí. ¿Dónde está el límite a la hora de recordar su relación?

"Es comprensible que se estudie la importante relación que unió a Lorca y Dalí. Los pormenores privados no los conocemos o hemos sabido cosas a medias, asuntos en mi opinión de escaso interés sobre todo en comparación con la estupenda correspondencia entre ellos y pudiendo leer la Oda a Salvador Dalí, unos de sus grandes poemas y en el que habla de amor personal e intelectual. Es lamentable que esa imagen falsificada esté circulando", dice la sobrina del poeta.

Tweet con la imagen manipulada de Gala y Dalí. Twitter

Tras enterarse de la noticia, Paula Ortiz recalca que es muy complicado conocer cuál fue la relación entre ambos y recalca que "Lorca fue una persona que expresó y quiso expresar las luces y sombras de su condición homosexual, las contradicciones y amarguras de su amor".

Peral Vega recuerda que la sexualidad es más amplia que las etiquetas. "A mí ese intento de apropiación me molesta como lorquista. Para hablar de estas cuestiones hace falta matizar y el matiz nos falta. Lorca tuvo relaciones fundamentalmente con hombres heterosexuales que le hicieron sufrir y mucho. Hubo una fascinación entre Dalí y Lorca que iba más allá de la amistad: una relación afectivo intelectual que se puede analizar en la obra pictórica de uno y otro, se retroalimentan, se proyectan mutuamente. Esto delata evidentemente una relación que va más allá de una posible amistad, pero el matiz debe existir. El problema es la foto y la necesidad imperiosa de tuitearla, con un mensaje que busca el morbo. Hay que legitimar mediante otros recursos, no solo con una imagen manipulada".

Sobre su muerte

Siendo el aniversario de la fecha de su muerte, quizás el foco mediático debería estar centrado en analizar, explorar e indagar de nuevo en las razones de su asesinato. " Fue sin duda un crimen político. Fue asesinado por sus ideas y odiado por su homosexualidad. Creo que hay muchas formas de homenajear a Lorca, pero la principal es leerlo atentamente para no banalizar la complejidad y la maravilla que se encuentra en su obra ", dice contundente Laura García Lorca.

La directora de La Novia opina que no se puede establecer un juicio sobre la manera de homenajear a alguien. "Muchas veces se confunde su obra y todo el legado con lo trágicamente simbólico de su muerte. El problema está muchas veces en mezclar términos y en introducir valoraciones que escapan de Lorca, que es una figura que ha estado muy viva y presente tanto por la potencia de su mundo poético y obra como por el hecho de lo simbólico de su muerte, por el valor histórico y social del cómo, cuándo y por qué murió", añade.

Una muerte con muchas incógnitas, contradicciones, teorías y controversia a su alrededor, pero que por formar parte de un momento político que penalizaba la homosexualidad y las ideas políticas que defendía Lorca también aporta ciertas luces a lo que sucedió aquel fatídico 18 de agosto de 1936 en Granada.

