José Luis Rebordinos: “En 5 años casi todos los premios habrán acabado con la distinción de género”

Los Festivales de Cine suelen ir emparejados a una persona que actúa no sólo como director, sino también casi como maestro de ceremonias. Suelen tener carisma, personalidad y un magnetismo que les convierte en una parte indivisible de su propio certamen. El Festival de Cine de San Sebastián, la cita más importante de nuestro país, lleva diez años vinculada a José Luis Rebordinos. ‘Rebor’, como le llaman todos los que le conocen, ha hecho de la cercanía la seña de identidad del Zinemaldia.

Un certamen hecho por y para el público en el que se deja la piel. Siempre amable y siempre al pie del cañón, también para acometer modificaciones que sabe que serán polémicas, como la tomada este año por el certamen de eliminar la división por género en los premios de interpretación. A pocas horas del comienzo de la 69 edición, José Luis Rebordinos atiende a EL ESPAÑOL en una entrevista en la que ofrece las claves de una edición que todavía vivirá marcada por las secuelas del covid.

¿A pocas horas de empezar el Festival, cómo está? Han sido unos últimos meses convulsos.

Bueno, tranquilo, yo no soy de nervios. Estoy con la preocupación de volver al festival con medidas covid muy fuertes. Para mí, lo más complicado es que vamos a estar a un 50% o 60% de aforo pero con el doble de acreditados que el año pasado, y eso supone que habrá muchos acreditados que no podrán ver muchas películas, así que pedimos paciencia. Sabemos que al que le toque le costará tenerla, pero hay que ser conscientes de esto.

El año que viene volveremos a la normalidad, pero teníamos dos opciones, no acreditar a la gente o que vinieran pero que vean menos películas. Ha sido duro. Y este año hemos cortado en un momento determinado, le hemos tenido que decir a muchas empresas que vinieran 2 personas en vez de 4, y aun así estamos a un 75% de acreditados respecto a un año normal mientras que el año pasado estuvimos en un 40%. Si lo dices por las polémicas de este año, eso es parte de un festival, las polémicas hay que asumirlas, hay que estar en el debate y eso no me preocupa, me parece parte de la salud de un certamen.

José Luis Rebordinos. EFE

¿Pero imaginabais que iba a haber tanto revuelo con, por ejemplo, acabar con la distinción de género en los premios de interpretación?

Yo con este tema pensaba que no iba a haber ninguna polémica. Eso me ha sorprendido totalmente, es que me parece tan lógico… y creo que en cuatro o cinco años casi todo el mundo lo va a hacer así. De hecho, la Academia de Holanda acaba de anunciar que en sus Goya va a ser así. Si peleamos por la igualdad y la no exclusión, me parece que tiene toda la lógica. Ojo, yo entiendo y puedo compartir la preocupación de CIMA, que no están en contra, sino que piensan que puede ser pronto y que eso puede perjudicar a las mujeres. Comparto esa preocupación que es lógica, pero creo que había que hacerlo, y de momento en Berlín los dos premios fueron para mujeres. Estoy dispuesto a ver en dos o tres años cómo funciona esto y que veamos si hay que cambiar. Yo no tomo ninguna decisión pensando que es definitiva, sino en que es la mejor posible. Yo la gente que dice que le parece absurdo no lo entiendo, pero comentarios como los de CIMA los entiendo perfectamente y entiendo que tengan dudas.

¿Qué pasaría si este año ganaran dos hombres los premios de interpretación?

Hay que esperar. En un año no vale, y no es sólo San Sebastián, hay que mirar a ver qué pasa en Berlín, en Huelva, en Mar de Plata y en el resto. Hay que darse dos o tres años y verlo. Y entonces repensarlo si hace falta, y si la mujer ha desaparecido de los premios nos habremos equivocado, pero creo que no va a pasar, pero hay que dar unos años porque ahora pase lo que pase siempre va a haber una presión. Para unos, que se van a sentir presionados porque si no son mujeres… ay ay ay, y para otros que si ponen mujeres pensarán que qué van a decir. La presión está ahí nos guste o no nos guste cuando los debates están a flor de piel en las redes sociales.

Estoy dispuesto a ver en dos o tres años cómo funciona esto y que veamos si hay que cambiar. Yo no tomo ninguna decisión pensando que son definitivas sino en que son lo mejor posible

Mi experiencia con los jurados es que son independientes. Nos guste o no, lo que votan es lo que creen. Yo he tenido años que coincidía del todo y otros que nada, pero siempre he visto que son independientes de las presiones, de las opiniones de la prensa, y que han hecho lo que les ha parecido y espero que hagan lo mismo, y cuando veáis la sección oficial vais a ver que papeles de mujeres importantes hay para dar y tomar, y películas dirigidas por mujeres con temáticas muy relacionadas.

La otra polémica es la de Johnny Depp, por la que ya mandasteis un comunicado...

De esa no queremos hablar más porque no queremos que se coma todo lo demás. Dejamos muy claro que Johnny Depp no ha sido acusado ni detenido ni condenado por maltrato, sólo ha sido acusado por un periódico. No sé si es o no un señor estupendo, como no lo sé del resto de premios Donostia.

¿Teme que fagocite el resto del Zinemaldia?

Bueno, creo que ya se ha parado un poco la polémica, me imagino que cuando llegue el día volverá a resucitar. Ojo, aquí sí esperábamos polémica, pero no en estos términos tan agresivos y diciendo cosas que son falsas, porque tenemos hasta la sentencia judicial. Él no ha sido condenado por maltrato ni ha ido a un juicio por maltrato, sólo por difamación, pero no queremos darle más vueltas, porque hay casi 150 películas, decenas de invitados y actividades de industria, actos de pensamiento y debate... me parece injusto que este sea el tema principal.

El año pasado el Festival se benefició, de alguna forma, de los títulos con sello Cannes, ¿cómo valora este año la sección oficial?

Es difícil de valorar. El año pasado, y lo digo entre comillas, nos beneficiamos de que no hubiera Cannes, y digo entre comillas porque que no exista Cannes es malo para todos. Es malo para los festivales, es malo para la industria… pero es verdad que para nosotros, como las normas lo permitían, tener las películas con sello Cannes nos parecía bonito. Yo creo que la sección oficial del año pasado, de los años que yo he dirigido, ha sido la mejor. Este año se ha dado un fenómeno diferente, que nos permite tener una gran sección oficial. Creo que Cannes ha sido espectacular, casi han sido dos Cannes en uno. Venecia ha sido muy potente, creo que el mejor Venecia en años.

Johnny Depp, durante el Festival de Cine de San Sebastián, celebrado el pasado mes de septiembre. Gtres

Nosotros estamos convencidos de que tenemos otro pedazo de programación, en nuestra liga, porque sabemos que es difícil tener estrenos de Hollywood, pero tenemos la película de Chastan que ella casi seguro que va a optar al Oscar por ella. Buscamos el equilibro entre figuras consagradas, como Terence Davies, Zhang Yimou, Claire Simon, que además tienen películas que no van a defraudar, y además siempre buscamos sorpresas. Este año está la película china, la danesa, que puede ser una gran sorpresa, dirigida por una mujer... y esa combinación creo que tiene mucho nivel. Ese año hemos tenido más para elegir. De hecho, a veces tienes que coger alguna película sólo porque tiene un nombre potente y te falta alguno, pero este año hasta hemos rechazado alguna con nombres potentes porque no nos convencían y hemos preferido optar por una ópera prima desconocida. Luego acertaremos o no.

Me acuerdo que en la rueda de prensa del año pasado ya habló de Beginning, de que iba a ser un descubrimiento, ¿hay alguno este año?

Sí. Yo no debo opinar a favor de una u otra, pero creo que las dirigidas por mujeres de sección oficial, las que no son conocidas, son excelentes. También de la de Claire Simon es excelente, muy interesante en estos momentos de tanta pureza y tanta gente que se dedica hacer caza de brujas y que cita a Duras como el símbolo de todo. Bueno, pues era una señora bastante homófoba, y la película se carga todos los tópicos. Los seres humanos somos complejos, yo cuando algunos dicen que son puros, sospecho. Y hay muchos descubrimientos en esas óperas primas como la danesa o la rumana, de directoras que han llegado para ser grandes.

Yo soy sincero, lo pensamos, dijimos que no y nos equivocamos. Fue una decisión mía. Creo que 'Antidisturbios' es un producto de lo mejor del audiovisual español en años

Hace poco dijo que se arrepiente de no haber puesto a Antidisturbios en competición por la Concha de Oro. Eso es una declaración de intenciones, ¿participarán las series?

Es una pequeña provocación divertida, hay que jugar también, que nos falta sentido del humor. Yo soy sincero, lo pensamos, dijimos que no y nos equivocamos. Fue una decisión mía. Creo que Antidisturbios es un producto de lo mejor del audiovisual español en años. Quizás si la hubiéramos puesto hubiera habido una versión en cines... no nos atrevimos porque era romper un tabú, pero se romperá. De hecho ya hemos puesto series a competición, la de Raoul Ruiz era una serie, era una versión de 3 horas y pico que realmente era una serie. Ese momento va a llegar y se hará con normalidad, no me da miedo poner a concurso una serie si es espléndida.

¿La crisis del covid ha afectado a la financiación del festival?

Te doy los datos de años pasados para que veas. De 8,5 millones de presupuesto, perdimos 600.000 euros en taquilla y 700.000 euros en sponsors, porque al no hacer fiestas y cócteles eso está patrocinado y eso se pierde. No puedes cobrar lo mismo a un patrocinador si le ofreces dar menos. Este año en taquilla creo que perderemos lo mismo o incluso más, porque hay más sesiones para acreditados y a pesar de todo mucha gente va a poder ver pocas películas. Y en patrocinio hay menos dinero pero se harán actos paralelos para compensar.

Yo me siento muy fuerte, llevo ya diez años y lo he dicho varias veces, que me gustaría dejarlo con 63, así que me quedan tres años, pero nunca más allá de los 65

Está feo hablar de dinero, pero cuánto necesita el Zinemaldia para vivir bien, para ser el festival que quiere ser.

Yo siempre he dicho que estamos un millón y medio por debajo de lo que debería, y cuatro años después sigo pensando lo mismo, porque el presupuesto sube pero todo sube. Los viajes ahora están carísimos, hay pocos y es lo que hay. Por ejemplo, este año estaremos en 7 millones y pico de presupuesto, y creo que con 9,5 o 10 sería perfecto, tampoco mucho más, porque no podemos crecer más, pero sí para hacer las cosas con comodidad. Hay que agradecer que en tiempos duros nos han aguantado las subvenciones, como en la anterior crisis, y eso nos hizo no perder pie, seguir latentes, y volvimos a crecer. Ahora pasa lo mismo, hay que aguantar y echar una mano, porque todos los festivales han sufrido. Nosotros, Sitges, Gijón, Sevilla, Valladolid… estamos en situaciones complejas.

¿Cómo está el arco narrativo de José Luis Rebordinos como director del festival, ya en el tercer acto, todavía en el primero…?

Yo me siento muy fuerte, porque este tipo de dificultades me aceleran, aunque no sé si mi cuerpo y mi salud estarán de acuerdo. Yo llevo ya diez años y lo he dicho varias veces, que me gustaría dejarlo con 63, así que me quedan tres años. No sé si será ahí, pero lo que tengo claro es que nuca más de 65. Ojalá sea con 63, y no porque no pueda dirigirlo más, sino porque creo que es bueno que haya una renovación, que entre gente más joven… Pero sabes qué pasa, que con esto del covid se ha puesto todo patas arriba, y vamos a ver si en dos o tres años nos hemos recuperado y estamos e una situación estable, porque son momentos difíciles para hacer planes.

