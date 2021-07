Secun de la Rosa estrena 'El Cover': “La soberbia es la antesala del fracaso”

Benidorm tiene un ecosistema propio. Uno lleno de artistas que no tienen millones de seguidores en twitter ni llenan estadios, pero que se dejan la piel todas las noches delante de 30 personas en escenarios de mala muerte. Se colocan su peluca, su traje e imitan a sus referentes. Tina Turner, Freddy Mercury, Amy Winehouse… por momentos se convierten en ellos. En ese ecosistema es donde ha situado su ópera prima Secun de la Rosa.

El Cover -ya en cines, es un debut entrañable, que habla de artistas de guerrilla, de la falsa idea de la meritocracia. Además, lo hace poniendo el foco en la clase obrera. En los camareros, curritos y trabajadores que todavía luchan por demostrar que el arte no se mide en discos vendidos ni en followers. Una película que se vio atravesada de forma radical por el covid y que por fin llega a las salas de cine.

¿De dónde nace la idea de El Cover?

Siempre me ha gustado escribir sobre los héroes del día día, la dignidad de quien lo tiene difícil y sigue adelante, y El Cover me ofrecía la posibilidad de unir todas las patas del banco que me interesan, es decir, todo eso y además la música , la lucha de los artistas, preguntarse acerca de ser uno mismo... El Cover, al igual que sus personajes, tiene muchas capas.

Fotograma de 'El Cover'. DyP

Hay una mirada muy bonita a los cantantes de covers, ¿por qué era importante para ti hablar sobre ellos?

Por admiración . Por su vocación. Yo a veces me desespero con el malentendido, con el no conseguir, “sufro” por mis luchas y miserias y de repente veo ese mundo de gente que ama la tarea, la música , que va de hotel en hotel por cuatro euros y se coloca su micro, su peluca, pone las luces ... que en este mundo tan embrutecido aún queden estos seres soñadores…

Es un homenaje a esos cantantes que llevan años en Benidorm, dejándose la piel aunque nadie les reconozca, ¿son para ti tan artistas como aquellos que venden millones de discos?

Claro . Eso es El Cover. Si tú sientes la canción y te emocionas y consigues emocionar, eres artista. El éxito es humo y todo lo medimos por éxito o fracaso.

¿Crees que la sociedad nos ha metido en la cabeza una idea de lo que es el éxito que es perversa?

La sociedad somos todos . Todos somos responsables de este sin sentido actual. Me gusta la banda sonora de El Cover porque es atemporal . No me llevo muy bien con la idea de éxito en el presente .

Si tú sientes la canción y te emocionas y consigues emocionar, eres artista. El éxito es humo y todo lo medimos por éxito o fracaso

En el mundo del arte, del cine, ese éxito ahora va incluso asociado a quién tiene incluso más seguidores en Instagram, o quién vende más entradas. El arte como producto, ¿cómo vives estas paradojas de la industria?

El cine es arte y es industria, y la perversión viene tanto de manosear un lado como el otro. Intento ser como Guiuletta Massina en Las noches de Cabiria, de Fellinni. Siempre pienso que llegará algo mejor, pero vivo un poco en mi mundo y mi sueño es hacer en cine como hago en teatro, mis propias historias.

¿Qué es para ti el éxito?

La mirada de la gente que me quiere .

También es una película que destruye la mentira de la meritocracia, por mucho que te esfuerces no todo va a salir bien. ¿Te interesaba hablar de esto?

Sí, porque... ¿qué es que va a salir bien ? La gente recuerda al Brando de Un tranvía llamado deseo, pero hay un Brando monstruoso y decadente. Lo importante es la propia vida, la coherencia y aunque suene cursi, el amor que haya en tu vida.

'El Cover'.

De alguna forma es un reverso optimista de La La Land, ¿crees que es importante ser optimista?

No sé si los personajes son optimistas o vitales. Yo creo, y en ese sentido los personajes también, que el deseo es importante. Y las ganas, y los otros. La vitalidad y la fuerza te la da más un deseo y la ilusión de hacerlo por los que quieres que tu propia necesidad de éxito. El éxito por el éxito sólo es venganza, o revancha o soberbia. Y la soberbia es la antesala del fracaso.

Los personajes son camareros, curritos, gente obrera, ¿falta representación de la clase obrera en nuestro cine?

Yo lo llevo en la sangre y me sale de manera natural. Pero puede conmover lo mismo Retorno a Brideshead que En construcción de Guerin.

La película, y su promoción, se han visto atravesadas por el covid, ¿cómo ha cambiado el virus este proyecto?

La película se paró por la mitad. Fue difícil continuar. Como dice mi querida amiga Candela Peña, el milagro fue terminarla. Así que el resto son regalos .

¿Qué has aprendido de todo ello?

Ufff... ¡Mucho! Siento que aún me están cayendo fichas. He aprendido más que en los últimos diez años. No me lo he tomado como una anécdota, sino como una vivencia y eso me ha traspasado. Ten en cuenta que he pasado por un hospital amarrado al oxigeno... soy un experto en tirar para adelante, pero no volveré a ser el mismo. Y a nivel emocional he apuntado nuevos números de gente hermosa en mi móvil y he dejado de querer a otros. Ni siquiera he borrado números, he dejado de quererles.

¿Y ahora qué toca?

Vivir.

