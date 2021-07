Encuentran muerto al cineasta francés Iván Noel, acusado de abuso sexual

El cineasta francés radicado en Argentina Iván Noel, de 52 años, quien había sido acusado por abuso sexual en Francia y luego en Argentina, fue encontrado muerto en la provincia argentina de Córdoba (centro), confirmaron este martes a Efe fuentes judiciales.



La fiscalía de la localidad cordobesa de Alta Gracia informó que el cuerpo de Yves Noel Couldrey, conocido como Iván Noel, fue hallado sin vida por quien sería su pareja, que "todo haría presumir que se trataría de una autodeterminación", pero hasta tener el resultado de la autopsia la causa quedó caratulada "muerte de etiología dudosa".



Noel comenzó escribiendo e interpretando sus propias composiciones musicales y pasó a filmar pequeñas escenas, cortometrajes y a escribir y producir largometrajes para poder mostrar su música, según describió en su portal Noel Films. Estrenó diez largometrajes y tenía un undécimo en producción como piloto de serie de televisión para Netflix.



Noel había publicado una carta de despedida a sus amigos en el canal de YouTube Noel Films titulada "El adiós sin tristezas de Iván Noel". "Pongo fin a mi capítulo sin depresión, ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento o amargura, sino como Max (aludiendo a un amigo que tomó la determinación de quitarse la vida) de forma clara y lógica", escribió el cineasta.



"De ninguna forma eso supone cualquier admisión mía de ofensa hacia alguien. Todo el contrario: yo nunca fui capaz de hacerle daño a gente, y menos a los más vulnerables", indicó. Al final del vídeo se lo observa colocándose unos guantes de látex, una mascarilla y subiéndose la capucha del jersey, colocando un plato delante de sí y mostrando un frasco de "potassium cyanide", según describió en pantalla.



Por último, cuenta que se trata de una precaución que asume por el veneno que va a tomar y se ríe: "Es demasiado loco, es como covid y humor", afirmó. En la provincia de Córdoba se había iniciado un proceso judicial por la denuncia por supuesto abuso sexual de tres adolescentes en la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de la capital provincial, que se habrían cometido durante la filmación de la película "Cordero de Dios", rodada entre fines de 2018 y principios de 2019.



Además, medios locales recordaron que Noel fue condenado en Francia por abuso sexual contra un adolescente de 15 años. Pero que en medio de la investigación, el cineasta viajó a la Argentina, donde se radicó, y evitó la extradición, por lo que el juicio se realizó "en ausencia". La sentencia fue apelada y aún no quedó firme.



Su abogado defensor, Fernando Moyano, dijo que "no tendría duda que sería un suicidio", al confirmar la muerte del cineasta en su propiedad de Alta Gracia a la radio Punto 11 y contó que le había anticipado que si se publicaba la información de la denuncia en la prensa "se quitaría la vida". "Él estaba muy preocupado por esta situación, de que trascendiera en los medios esta denuncia difamante", dijo Moyano.



"Sobre su situación procesal, él estaba tranquilo. Me manifestó que no había cometido los delitos que le estaban reprochando, por eso nosotros acudimos a la fiscalía para tratar de aclarar la situación", señaló Moyano.

