Lynne Ramsay dirigirá a Joaquin Phoenix y Rooney Mara en 'Polaris', su nueva película

La directora escocesa Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin) volverá a dirigir a Joaquin Phoenix en Polaris. Rooney Mara completa el reparto protagonista del reencuentro de la directora y el protagonista de En realidad, nunca estuviste aquí. La cineasta escocesa lo ha contado en primicia durante su visita al Cinema Jove, el festival de cine que estos días le ha entregado el premio Luna de Valencia en reconocimiento a una trayectoria que le ha llevado en siete ocasiones al Festival de Cannes.

En 2017, En realidad, yo nunca estuve aquí fue una de las grandes triunfadoras de la cita francesa con premios al guion de Ramsay y la interpretación de Phoenix. "Está loco, pero es el mejor actor que he conocido. Todo lo que hace en el rodaje, tiene un motivo", dijo la cineasta en la ciudad valenciana. "Es mucho más difícil cuando haces una idea original como esta, pero es imposible no emocionarte cuando estás preparando una película con Joaquin". Por el momento, los detalles del argumento y el género del proyecto siguen siendo secretos.

Phoenix y Mara se conocieron durante el rodaje de Her, de Spike Jonze. Cuatro años más tarde coincidieron nuevamente en el set de María Magdalena, película de Garth Davis en la que él interpretaba a Jesucristo y ella al personaje del título. Su relación sentimental empezó ese mismo año. Desde entonces han vuelto a protagonizar múltiples titulares. En 2018, estrenaron juntos el drama No te preocupes, no llegará lejos a piei, de Gus Van Sant. En 2019, se prometieron tras tres años de relación, aunque aún no han materializado el compromiso. A finales de septiembre de 2020, la pareja anunció que había dado luz a su primer hijo: River, llamado así en homenaje al difunto hermano del actor. Polaris será su cuarta película juntos.

Actualmente, Ramsay está desarrollando dos proyectos más: Stone Mattress, la adaptación de un relato corto de Margaret Atwood, la autora El cuento de la criada, y La chica que amaba a Tom Gordon, versión cinematográfica del best-seller de Stephen King.