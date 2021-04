La gente quiere volver a las salas de cine: ‘Godzilla Vs Kong’ revienta la taquilla de todo el mundo

Las salas de cine necesitaban buenas noticias. Se lo jugaban todo a finales de marzo y a una carta: Godzilla Vs King Kong, la superproducción de Warner Bros que se estrenaba en todo el mundo a pesar de que la pandemia siga sin controlarse y la vacunación vaya más lenta en Europa. A pesar de todo Warner no retrasó, apostó por su estrategia para 2021, estrenar en salas en todo el mundo y simultáneamente en cines y HBO Max en EEUU.

Las primeras señales de optimismo vinieron el fin de semana pasada, cuando estrenó la película en China, mercado de vital importancia para los cines actualmente. En sus tres díad de estreno consiguió 70 millones de dólares cuando se esperaba que debutaría con 50 millones. También llegó a España, donde hasta hace poco la suma de todas las películas no superaba el millón de euros de recaudación. El filme arrasó en nuestro país con 1,5 millones de euros, el mejor fin de semana de estreno desde el cierre de los cines, muy similar al de Tenet. Más de 200.000 espectadores fueron en sus tres primeros días.

Los datos se han confirmado con la Semana Santa. La gente quiere ir a los cines. Tras la semana de vacaciones la película ya ha recaudado 3,6 millones de euros y ha sido vista por más de 600.000 espectadores y se espera que supere los 7 millones con facilidad -grandes datos pero lejos de Padre no hay más que uno 2, el único bombazo en cines durante el coronavirus-. Datos mucho mejores que los de su predecesora. En dos fines de semana alcanza la cifra total de Wonder Woman. Hay optimismo en al situación y la gente empieza a llenar los cines, aunque casi todo se concentra en unas pocas películas mientras que el resto de la cartelera sigue palideciendo y espera que esto revitalice a todos.

‘Godzilla Vs Kong’.

Pero la noticia que faltaba para que la alegría fuera completa viene del otro lado del charco. En EEUU la película se ha estrenado unos días más tardes, el pasado miércoles 31. Lo hacía con los cines de Nueva York y Los Ángeles recién abiertos, pero con limitación de aforo al 50% -como máximo-, sin los cines de Canadá y con otro handicap, que el filme se estrenaba a la vez en HBO Max para todos sus usuarios. El primer gran estreno con el país empezando a abrirse tras el éxito de la vacunación, pero enfrentándose a las plataformas. La prueba de fuego para comprobar si la gente quería salas o se había acostumbrado al streaming.

Los resultados no han podido ser más optimistas. Los analistas confiaban en un estreno de en torno a los 25 millones en sus cinco primeros días, una cifra que consideraban positiva y señal de que comenzaba la normalidad. Ha duplicado esa cantidad, y ha conseguido el mejor estreno en EEUU desde el comienzo de la pandemia con un fin de semana de 32,2 millones de dólares y un acumulado de 48,5 en los cinco días de su estreno. Mejor que Tenet y mucho mejor que Wonder Woman. La primera señal de recuperación. Además, los espectadores están reaccionando de forma muy positiva y no hay estrenos potentes en las peóximas semanas, por lo que podría alcanzar los 120 millones en la taquilla sólo en EEUU.

A eso hay que sumar el increíble resultado en todo el mundo. En China ya alcanza los 136 millones de dólares y en el resto del mundo otros 100. Casi 300 en dos semanas y un final de en torno a 500 millones de dólares, más que lo que consiguió su predecesora en todo el mundo, que se quedó en 386. Estos resultados no son sólo positivos para Warner y las salas, sino que plantean un futuro esperanzador de cara a que las majors dejen de retrasar estrenos. La gran respuesta de la gente ha enseñado a las distribuidoras que quieren ver las grandes películas en los cines. Algo que llega poco después de que Disney anunciara un nuevo retraso de su gran apuesta, Viuda Negra, y que llegará a Disney+ a la vez que a la pantalla grande.

También da confianza a aquellos que están por venir. Mientras que en las próximas semanas Godzilla Vs Kong no tiene rival, el 7 de mayo llega la nueva película de Guy Ritchie, el 28 la secuela de Un lugar tranquilo y en junio la que puede ser la prueba definitiva de que los cines no morirán: la novena entrega de Fast and Furious.