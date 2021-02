Todos los ganadores de los Globos de Oro 2021

Tina Fey y Amy Poehler, no hay presentadoras como ellas para los Globos de Oro.

Mejor película de drama

The father

Mank

Nomadland

Promising young woman

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Emerald Fennel, por Promising Young Woman

David Fincher, por Mank

Regina King, por One night in Miami

Aaron Sorkin, por El juicio de los 7 de Chicago

Chloe Zhao, por Nomadland

Mejor actor de drama en una película



Riz Ahmed, por Sound of Metal

Chadwick Boseman, por La madre del blues

Anthony Hopkins, por The father

Gary Oldman, por Mank

Tahar Rahim, por The Mauritanian

Mejor actriz de drama en una película



Viola Davis, por La madre del blues

Andra Day, por The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDordmand, por Nomadland

Carey Mulligan, por Promising Young Woman

Mejor película de comedia o musical en una película



Borat



The Prom

Palm springs

Music

Hamilton

Mejor actor de comedia o musical en una película



Sacha Baron Cohen, por Borat



James Corden, por The prom

Lin Manuel Miranda, por Hamilton

Dev Patel, La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg, por Palm Springs

Mejor actriz de comedia o musical en una película



Maria Bakalova, por Borat

Kate Hudson, por Music

Michelle Pfeiffer, por French Exit

Rosamund Pike, por I care a lot

Anya Taylor Joy, por Emma

Mejor actor secundario de cine



Jared Leto, por Pequeños detalles



Bill Murray, por On the rocks

Leslie Odom Jr, por One night in Miami

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, por Judas and the black Mesiah.

Mejor actriz secundaria de cine



Glenn Close, por Una elegía rural

Olivia Colman, por The father

Jodie Foster, por The mauritanian

Amanda Seyfried, por Mank

Helena Zengel, por News of the world

Mejor guion

Una joven prometedora



Mank



El padre



El juicio de los 7 de Chicago



Nomadland

Mejor película extranjera

Another round

La llorona

The life ahead

Minari

Two of us

Mejor película de animación

Los Croods 2



Soul



Over the Moon



Wolfwalkers



Onward

Mejor banda sonora

Tenet

Cielo de medianoche

News of the world

Mank

Soul

Mejor canción original

Judas and the black messiah

El juicio de los 7 de Chicago

One night in miami

La vida por delante

Billy Hollyday

Mejor serie de drama

The Crown (Netflix)

The Mandalorian (Disney+)

Lovecraft Country (HBO)

Ozark (Netflix)

Ratched (Netflix)





Mejor actor de serie de drama

Jason Bateman por Ozark (Netflix)

Josh O’Connor por The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (AMC -Movistar+ en España-)

Al Pacino por Hunters (Amazon Prime Video)

Matthew Rhys por Perry Mason (HBO)





Mejor actriz de serie de drama

Olivia Colman por The Crown (Netflix)

Jodie Comer por Killing Eve (BBC America -HBO en España-)

Emma Corrin por The Crown (Netflix)

Laura Linney por Ozark (Netflix)

Sarah Paulson por Ratched (Netflix)





Mejor serie de comedia o musical

Emily in Paris (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max - HBO en España-)

The Great (Hulu -Starzplay en España-)

Schitt’s Creek (Pop TV -Movistar+ en España)

Ted Lasso (Apple TV+)





Mejor actor de serie de comedia o musical

Don Cheadle por Black Monday (Showtime -Movistar+ en España-)

Nicholas Hoult por The Great (Hulu -Starzplay en España-)

Eugene Levy por Schitt’s Creek (Pop TV -Movistar+ en España)

Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youseff por Ramy (Hulu -Starzplay en España-)





Mejor actriz de serie de comedia o musical

Lily Collins por Emily in Paris (Netflix)

Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO Max - HBO en España-)

Elle Fanning por The Great (Hulu -Starzplay en España-)

Jane Levy por La extraordinaria playlist de Zoey (The CW -HBO en España-)

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek (Pop TV -Movistar+ en España-)





Mejor serie limitada o tv movie

Gambito de dama (Netflix)

Normal people (Hulu -Starzplay en España-)

Small Axe (BBC -Movistar+ en España-)

The Undoing (HBO)

Unorthodox (Netflix)





Mejor actor de serie limitada o tv movie

Bryan Cranston por Your Honor (Showtime -Movistar+ en España-)

Jeff Daniels por La ley de Comey (Showtime -Movistar+ en España-)

Hugh Grant por The Undoing (HBO)

Ethan Hawke por El pájaro carpintero (Showtime -Movistar+ en España-)

Mark Ruffalo por La innegable verdad (HBO)





Mejor actriz de serie limitada o tv movie

Cate Blanchett por Mrs. America (FX -HBO en España-)

Daisy Edgar Jones por Normal people (Hulu -Starzplay en España-)

Shira Haas por Unorthodox (Netflix)

Nicole Kidman por The Undoing (HBO)

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama (Netflix)





Mejor actor secundario de televisión

John Boyega por Small Axe (BBC -Movistar+ en España-)

Brendan Gleeson por La ley de Comey (Showtime -Movistar+ en España-)

Daniel Levy por Schitt’s Creek (Pop TV -Movistar+ en España-)

Jim Parsons por Hollywood (Netflix)

Donald Sutherland por The Undoing (HBO)



Mejor actriz secundaria de televisión

Gillian Anderson por The Crown (Netflix)

Helena Bonham Carter por The Crown (Netflix)

Julia Garner por Ozark (Netflix)

Annie Murphy por Schitt’s Creek (Pop TV -Movistar+ en España-)

Cynthia Nixon por Ratched (Netflix)

