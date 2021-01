Muere la joven actriz de 26 años Song Yoo-jung por causas desconocidas

La actriz y modelo surcoreana Song Yoo-jung ha sido encontrada muerta el sábado en Seúl, a los 26 años, según ha informado su agencia de representación, Sublime Artist Agency. Se desconoce la causa de la muerte por el momento.

"La actriz Song Yoo Jung nos ha dejado. Siempre fue una amiga que dio felicidad con una brillante, sonrisa y era una actriz maravillosa que realizaba todo con pasión, más que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz. Siempre te recordaremos", ha publicado la agencia en un comunicado.

Fuentes cercanas a la actriz han explicado a Variety que la actriz no tenía problemas de salud, por lo que su muerte ha provocado un gran impacto entre sus seguidores más cercanos. Sin embargo, se especula sobre la posiblidad de que Song Yoo-jung se haya quitado la vida.

Song Yoo-jung, nacida el 8 de junio de 1994, no era especialmente conocida en España. No obstante, en Corea del Sur era una de las grandes estrellas del modelaje y de la actuación. Debutó en el cine en 2013, cuando apareció en Golden Rainbow. Asimismo, apareció en varias series de televisión coreanas como School 2017 o Make your wish y también estuvo presente en un vídeo musical para el grupo de K-pop iKON.

Corea del Sur es uno de los países donde más presión se ejerce a las figuras públicas. En este sentido, el índice de suicidios en jóvenes cantantes y actores es elevado. "Los artistas públicos como yo no lo tienen fácil: tenemos nuestras vidas privadas más escrutadas que nadie y sufrimos un tipo de dolor que ni siquiera podemos discutir con nuestra familia y amigos", explicaba la actriz y modelo en una entrevista concedida en 2019.

Esta muerte, a la espera de confirmarse la causa, ha reabierto el debate sobre la presión a la que son sometidas estas celebridades. Hace tan solo dos años, la cantante surcoreana Goo Ha-ra, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada muerta en su domicilio de Seúl a los 28 años. Se encontró junto a ella una nota que revelaba lo pesimista que encontraba la vida. Y es que Goo Ha-ra no es la única. Un mes antes que ella, hallaron el cuerpo de Sulli, cantante de 25 años que había sufrido ciberacoso.