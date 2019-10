¿Quién será el verdadero amor de Elsa en 'Frozen 2'? Su director desvela la incógnita definitivamente

Poco se conoce acerca de la secuela de una de las apuestas de Disney. Frozen, dirigida por Peter Del Vecho, quien también ha sido director de filmes como Hércules, no tenía prevista una segunda parte. No obstante, las críticas positivas y la obsesión de una nueva generación de jóvenes por sus protagonistas obligó a Disney a ponerse manos a la obra. "El final de Frozen era solo el inicio de la historia entre Elsa y Anna", confiesa Del Vecho en su visita a Madrid.

Han pasado tres años desde que Anna y Elsa volvieron a encontrarse y prometerse que jamás se separarían de nuevo. Anna, enamorada de Kristoff, es feliz en el castillo junto a su hermana y amigos. Sin embargo, desde la perspectiva de Elsa todo resulta diferente. Todo es más difícil de lo que parece. La joven siente la llamada del bosque mágico, el cual será uno de los muchos escenarios mágicos del filme. Y es que Frozen 2 parte de una unión de la mitología nórdica con la magia tan característica de Disney. Pese al evidente formato animado del largometraje, el equipo ha viajado a Noruega, Suecia e Islandia para inspirarse en las localizaciones de la nueva película.

En concreto, las enormes cascadas escandinavas y las playas de arena negra islandesas se representan a lo largo de toda la película, que se estrenará el 22 de noviembre en España. Durante estos años de espera los fans no han cesado en la especulación sobre la posible relación de Elsa con otra mujer.

No la habrá. Elsa no es lesbiana. Peter Del Vecho lo ha confirmado a EL ESPAÑOL y otros medios. Elsa se ha convertido en reina. "No es una película romántica", comenta. De esta forma, cuenta, la intención de Frozen 2 trata de redefinir el concepto del amor.

Otras formas de amor

"Hemos intentado cambiar esas convenciones que se veían en otras películas siempre desde el respeto". Del Vecho y los guionistas han querido evitar ese "amor a primera vista" que siempre ha pregonado la productora hasta el día de hoy.

Asi, el director ha querido "redefinir" lo que es el amor desde el cine. Si ya lo intentaron hacer sociólogos e intelectuales como Zygmunt Bauman o Erich Fromm, Disney también quiere aportar su granito de arena. "No todo es el amor romántico. También existe el amor entre familiares". De todos modos, deja entrever que en un futuro habrá personajes de diferentes orientaciones sexuales en las producciones de Disney. Sin embargo, el tema fundamental de Elsa no es el amor. Elsa es una mujer independiente y el amor que expresa lo hace por su familia.