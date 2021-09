Pedro J. Ramirez publicará en noviembre en Planeta la primera parte de sus Memorias

El presidente y director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez publicará el próximo mes de noviembre la primera parte de sus memorias periodísticas, titulada Palabra de director. Así lo ha anunciado la Editorial Planeta, con quien Ramírez ha firmado un contrato que incluye una futura segunda entrega.

Palabra de director abarcará más de treinta años de vida española e incluirá revelaciones y testimonios nunca publicados sobre hechos tan relevantes como el 23-F, el 11-M o las negociaciones con ETA. También aportará conversaciones inéditas con los cinco primeros presidentes de la democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay cosas que no he podido contar antes y he decidido contarlas ahora", ha explicado Pedro J. Ramírez a quienes se han interesado por el contenido del libro.

Según Editorial Planeta, se trata de unas memorias "tan esperadas como necesarias por el privilegiado papel de Pedro J. Ramírez en la vida política y periodística española".

El relato comienza en la primavera de 1980 cuando durante un viaje a Estados Unidos Pedro J. Ramírez recibe a los 28 años la oferta de dirigir Diario 16, al que convertiría en uno de los periódicos emblemáticos de la Transición. Con la técnica de flash back repasa sus experiencias periodísticas entorno a la muerte de Franco y los primeros balbuceos de la democracia. La narración desemboca pronto en la pesadilla del golpe de Estado y prosigue de sobresalto en sobresalto, hasta bien doblada la centuria, cuando The Guardian definió a Pedro J. Ramírez como "el periodista europeo más importante del último cuarto de siglo".

"En un estilo objetivo y confesional, Pedro J. expone con nueva luz la historia palpitante de España desde la Transición", asegura Planeta. "Los sucesos políticos, los protagonistas, las mentiras y las verdades destapadas, los entresijos del 23-F, el desenmascaramiento de los GAL, las campañas electorales de González, Aznar y Zapatero, los juegos de los partidos, los terribles atentados del 11-M y mucho más".

Homenaje al periodismo

Pedro J. Ramírez ha resumido el propósito del libro a su entorno más directo: "Hay cosas que yo viví que no deben caer en el olvido. Los jóvenes tienen derecho a saber cómo era la España de la que proceden".

Palabra de director constituye, según quienes han leído el manuscrito, por encima de todo un gran homenaje al periodismo, a través de las vivencias de quien ya es el decano de los directores de grandes periódicos del mundo occidental. "La historia de la fundación de El Mundo, tal y como la cuenta Pedro J., es un episodio emocionante que te devuelve la fe en la profesión", asegura una de esas personas. "Y la forma como cuenta el atroz montaje del que fue víctima demuestra lo peligroso que resultaba denunciar los abusos del poder en una España en la que aun no se había consolidado la democracia!.

En Palabra de director hay "revelaciones inéditas de primera mano, conversaciones tan insólitas como las que sostiene con dirigentes de ETA o con empresarios y políticos de primer nivel", explica Planeta. "Todo ello muestra el lado humano de los grandes titulares".

Quienes conocen el contenido del libro vaticinan que "todas las personas importantes de la vida española, empezando por el Rey Juan Carlos, se buscarán en el índice onomástico".

"El resultado es un paseo vital, ameno y revelador, que sintetiza el devenir de las generaciones surgidas en la democracia", resume la editorial.

Con Palabra de director Pedro J. Ramírez reanuda su relación con Editorial Planeta, el grupo que publicó tanto su primer libro Así se ganaron las elecciones de 1977, como dos de sus grandes best sellers de actualidad: La rosa y el capullo, aparecido en 1989 y Amarga Victoria, publicado en 1999.

Palabra de director es también la primera obra de Pedro J. Ramírez sobre la España contemporánea después de sus éxitos como historiador con El Primer Naufragio, centrado en unos meses clave de la Revolución Francesa, y La Desventura de la Libertad, dedicado al final del Trienio Liberal.

"He escrito Palabra de director porque había cosas que sólo podía contarlas yo", ha explicado Pedro J. Ramírez. "Soy consciente de que habrá a quienes no les guste lo que he escrito pero mi único ajuste de cuentas va a ser con la verdad".

Sigue los temas que te interesan